VIDEO: V kanadské zoo si zajeli s medvědem na zmrzlinu, teď čelí obvinění

Bizarní výjev se odehrál asi sto kilometrů od Calgary v městečku Innisfail. Roční kodiak Berkley sedí vedle řidiče přepásaný bezpečnostním pásem, zatímco ho pracovník místní restaurace a cukrárny Dairy Queen krmí zmrzlinou na lžičce. Po chvíli to vzdá a k medvědovi nakloní celý kornoutek.

Video podle serveru CBC News pochází z ledna, nyní se jím však zabývají úřady. Vedení zahrady snímky brzy smazalo a tvrdilo, že Berkley nepředstavoval žádné nebezpečí pro veřejnost, protože se s ním v Dairy Queen zastavili ještě před otevírací dobou a medvěd byl celou dobu na řetězu.

Experti video označili za nezodpovědné a neuctivé, majitelé zoo se však brání s tím, že hlavním poselstvím záběrů mělo být varování, aby lidé projíždějící kanadskou krajinou medvědy nekrmili. Nyní čelí dvěma obviněním, jedno z nich se týká právě kodiakova výletu do cukrárny.

„V rámci stanovených pravidel a podmínek pro vydávání povolení pro zoologické zahrady jsou obvinění přímo spojena s údajnou neschopností parku uvědomit místní vládu, že medvěd opouští zoo,“ uvedly úřady. Druhé obvinění se váže už k minulému roku, kdy se sirotek Berkley do zoo dostal ze Spojených států. Tehdy pracovníci zahrady neupozornili úřady, že si mládě berou na noc domů, aby ho mohli krmit z lahve.

Udělali jsme chybu, je mi trapně, přiznal se majitel

Vlastník zoo Doug Bos už oznámil, že se dozná, a upozornil, že za osmadvacetiletou historii zahrady je to první podobné obvinění. „Udělali jsme chybu. Je mi z toho trapně. Pokaždé, když některé ze zvířat někam odvážíme, máme uvědomit (úřad) Fish and Wildlife, poslat jim mail. V obou případech jsme na to zapomněli,“ řekl britskému listu The Guardian.



Bos podotkl, že úřady nezajímalo to, že se s medvědem vydali na zmrzlinu, ale chybějící povolení. Medvědi už se takto podle něj do světa dostali několikrát. „Dělali jsme spoustu televizních reklam, spoty na Super Bowl s medvědy a jídlem. Některé zabíraly medvěda v obchodě, jak se prochází uličkami,“ popisuje Bos a zdůrazňuje, že zvířata vyrostla v zajetí a jsou náležitě trénovaná.



Z obvinění však má vlastně radost. Podle něj totiž ukazují, jak striktně se v oblasti dodržování nastavených pravidel pro zoologické zahrady kontroluje. „Každý si totiž myslí, že tu žádná pravidla nejsou, myslí si, že si každý může dělat, co se mu zachce,“ dodal.

Po incidentu bude zoo podléhat přísnějším podmínkám a s žádostí o povolení vyvézt zvíře za hranice zahrady bude muset předložit více informací. Pro příště budou muset jejich svěřenci cestovat v kleci nebo přepravce.

Video, které dostalo kanadskou zoo do problémů: