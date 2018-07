Problém s izraelskými radary má i Kanada. Miliardovou zakázku nezruší

Na nemožnost připojit nové radary k systémům protivzdušné obrany NATO upozornila kanadská média v reakci na situaci v Česku. Jde totiž o stejný typ zařízení izraelského výrobce Elta Systems. Špičkové 3D radary středního dosahu EL/M-2084 jsou známé například z izraelského systému protiraketové obrany Iron Dome.

Zatímco česká armáda jimi chtěla nahradit dosluhující zařízení ještě sovětské výroby a integrovat je do roku 2020 do obrany vzdušného prostoru České republiky, kanadská armáda je nakupuje pro dělostřelectvo jako víceúčelové radiolokátory na ochranu svých jednotek.

Radary jsou schopné zachytit a lokalizovat nepřátelskou dělostřeleckou a minometnou palbu a zároveň sledovat vzdušný prostor.

Za celkem deset radarů má Kanada zaplatil i se servisem až 243 milionů amerických dolarů, tedy v přepočtu přes 5,6 miliardy korun. První kusy v těchto týdnech už testují vojáci. Do výzbroje je chce kanadská armáda zařadit do konce léta.

Mluvčí ministerstva obrany Jessica Lamirandeová přiznala, že Kanada napojení radarů do systémů NATO nezkoumala, protože to nebylo podmínkou její armády. Pokud by se prý ale v budoucnu takový požadavek objevil, ministerstvo by napojení řešilo s dodavatelem, kterým je kanadská divize společnosti Rheinmetall, partnerská firma izraelského výrobce.

„Nemůžeme spekulovat o konkrétním českém případu, ale můžeme říci, že podle našich zkušeností integrace daného komplexního systému do širšího, ještě složitějšího systému, vždy představuje výzvu,“ citovala Lamirandeovou kanadská média. Radary podle ní budou důležitými senzory pro ochranu kanadských sil a určeny jsou pro lokalizaci nepřátelské palby a sledování vzdušného prostoru.

Přestože podle ní v současnosti neexistuje žádný plán na integraci radaru do systémů NATO, kanadská armáda je schopná data z radarů spojenců „sdílet zavedenými standardy“. Jakými ale neupřesnila. Podle expertů však rozhodně nejsou tak výhodné, jako když je senzor plně zapojen do sítě a ostatní obraz z radarů vidí v reálném čase.

Radary pro Česko jsou v nedohlednu

Nákup osmi mobilních radarů pro českou armádu za zhruba 3,5 miliardy korun od izraelského výrobce Elta Systems se už měsíce neustále komplikuje a oddaluje, i když obchod byl už před podpisem smlouvy.

Ránu pořízení jinak špičkového vybavení zasadil nedávno verdikt bezpečnostního výboru NATO. Podle Air and Missile Defence Command and Control Security Acreditation Board (ASAB) není možné, aby byl do aliančního systému zapojen systém, který nepochází z členské země NATO.

Důvodem jsou případná bezpečnostní rizika, která s sebou nesou necertifikované softwarové systémy. „Jde o certifikaci a to není věc, která by tu nikdy v minulosti nebyla,“ konstatoval v reakci náčelník generálního štábu Aleš Opata. Pořízení radarů označil za jeden z klíčových projektů, které armáda nutně potřebuje. Opata je přesvědčený, že se situaci nakonec podaří vyřešit.

Podpis smlouvy na dodávky radarů byl odložen na neurčito. Předchozí ministr obrany Martin Stropnický při odchodu z funkce označoval zakázku za připravenou k podpisu. Jeho nástupkyně Karla Šlechtová ale uzavření obchodu záhy po nástupu do funkce odložila. Vadilo jí, že český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost nedal jasné stanovisko k zapojení radarů do systému NATO.

Ještě ve funkci ministryně obrany se Šlechtová obrátila na Vojenskou policii, aby okolnosti zakázky prošetřila. Její ministerská inspekce totiž prý zjistila závažná pochybení.

„Prověřování ze strany Vojenské policie stále pokračuje,“ konstatoval mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek s tím, že resort v čele s novým ministrem Lubomírem Metnarem zatím nemá žádné nové informace.