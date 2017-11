Nejsou to teroristé, jen se jmenují stejně. Kanaďané trpí na letištích

„Naše trpělivost se zmenšuje. Byli jsme velmi, velmi trpěliví. Ale nemůžeme čekat věčně,“ říká Karen Ahmedová. Její devatenáctiletý syn Adam si se svým jménem už na letištích užil své. I přesto, že v evidenci potenciálně nebezpečných lidí zvané Passenger Protect Program ve skutečnosti vůbec nefiguruje.

Program umožňuje kanadskému ministerstvu veřejného bezpečí evidovat každého, kdo by podle úřadů mohl být nebezpečný, nebo toho, kdo se snaží vycestovat do zahraničí s úmyslem spáchat teroristický čin.



Na seznamu je podle kanadského serveru CBC News vedeno asi dva tisíce lidí a mnoho z nich má své jmenovce. Ti se kvůli shodě jmen často vůbec nedostanou do letadla - ať už proto, že je tam letištní personál nepustí, nebo jednoduše proto, že ho kvůli kontrolám a dohadům při check-inu nestihnou.

Problém je totiž v tom, že seznam nebere v potaz datum narození dotyčného ani číslo pasu. Zajímá jej jen jméno. Rodiny tvrdí, že Kanaďanů neoprávněně považovaných za nebezpečné jsou tisíce, a že desítky z nich jsou děti. A to i teprve několik týdnů staré.

V pondělí lidé z iniciativy No Fly List Kids kanadskou vládu na shromáždění před parlamentem vyzvali k urychlenému řešení. Jen v této skupině je podle serveru The Star přes sto dětí a mladých lidí, jejichž jméno se shoduje s někým ze seznamu. Iniciativa proto požaduje vytvoření nezávislého digitálního systému, který by řešil jejich problémy s „no-fly listem“, jak se seznamu v angličtině přezdívá.

Iniciativa také chce, aby vláda zahrnula finance potřebné na řešení problému do rozpočtu už na příští rok. Rodiny rovněž sepsaly petici, kterou podepsali i významní Kanaďané a podporu má podle al-Džazíry i v kanadském parlamentu.

Co když mě ve světě kvůli jménu zavřou?

I osmiletý syn Sulejmána Ahmeda se jmenuje Adam. I on - a s ním celá rodina - má problémy pokaždé, když se vydá na letiště. Už osm let. „Adam, spolu s dalšími stovkami dětí, je na no-fly listu. Vláda slíbila, že to vyřeší. Ale nevyřešila,“ stěžuje si otec s tím, že nejde o „běžnou nepříjemnost“.



„Zažili jsme celou paletu problémů od zabavování cestovních dokladů po dočasné zadržování na území cizích zemí - což je v rozporu s našimi právy na svobodný pohyb, který nám garantuje kanadská listina práv a svobod,“ podotýká Ahmed. „Je to skoro stejně špatné, jako kdybychom na tom seznamu byli doopravdy a nemáme to jak napravit,“ dodává Ahmedová.

Ta se nejvíc hrozí synových dvacátých narozenin a potažmo vůbec doby, kdy bude létat sám. „Bude jezdit na školní výlety a cestovat se svými přáteli. A co se stane, až bude někde zadržen a já tam nebudu, abych ho dostala ven? Je to docela děsivá situace,“ popisuje matka své obavy. Vzhledem k celosvětovému boji proti teroristům může totiž už samotná snaha vysvětlit, že je člověk s arabsky znějícím jménem na seznamu neprávem, působit nevěrohodně.

„Extra čekání, podrobné prohlídky a stigma. To všechno zažívám, když cestuji po své rodné Kanadě. Už jen to mi nahání strach. Ale kvůli tomu v noci nebdím,“ říká devatenáctiletý Yusuf Ahmed. Noční můry má z toho, co se může stát, až jednou vycestuje do zahraničí. „Almalki, El Maati, Nureddin, Arar. Všichni tito Kanaďané byli zadrženi a mučeni cizími vládami na základě chybných, nepřesných a falešných informací,“ říká mladík.



Loni v červnu vznikla v Ottawě kancelář, kam se mohou obracet všichni, kteří kvůli shodě jmen zažívají na letištích problémy. Vláda také navrhuje, že by si tito lidé mohli zažádat o vlastní identifikační číslo, které by zadávali už při nákupu letenek a předešli by tak následným komplikacím. Na uvedení návrhu do praxe však Kanaďané stále čekají.

Podle vlády však úřady koncem června vyřešily 168 ze 194 stížností. „Jsme si vědomi frustrace cestovatelů, jejichž jména jsou chybně vedena v bezpečnostní evidenci, a chceme je ujistit, že práce na dlouhodobém vylepšení systému pokračují,“ uvedl mluvčí odpovědného ministerstva Scott Bardsley.