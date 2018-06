Trump vytočil klidné Kanaďany, jeho poradci mluví o pekle a bodání do zad

Inkoust na společném prohlášení lídrů G7 ještě ani nezaschl a Trump, který tou dobou už seděl v Air Force One a mířil do Singapuru na setkání s Kimem, svou podporu už tak velmi opatrně formulovanému závěrečnému prohlášení odvolal (Trump na summitu G7 odvolal podpis závěrečného komuniké). Doprovodil to slovy, které pohněvala především Kanaďany.

„Na základě Justinových falešných prohlášení na tiskové konferenci a faktu, že Kanada uvalila masivní cla na americké farmáře, dělníky a firmy, jsem instruoval americké představitele, aby komuniké nepodpořili. Podívejte se na ta cla a auta, která dusí americký trh!“ napsal Trump na Twitteru a podotkl, že kanadský premiér Justin Trudeau je „velice nečestný a slabý“.



Trumpův ekonomický poradce Larry Kudlow dodal, že Trudeau amerického prezidenta zradil a pokusil se dosáhnout toho, aby před setkáním s Kimem vypadal jako slaboch. „Bodl nás do zad,“ poznamenal Kudlow.

„V pekle mají zvláštní místo pro cizí státníky, kteří chtějí prezidenta Donalda J. Trumpa diplomaticky obelstít a když vychází ze dveří, pokusí se ho bodnout do zad,“ prohlásil další Trumpův poradce Peter Navarro.

A co že to Trumpa tak pohněvalo? Když Trudeau v sobotu na tiskové konferenci oznámil podpis společného komuniké, prohlásil, že Kanada musí odpovědět na americká cla na hliník a ocel, která označil za „poměrně urážlivá“. „Kanaďané jsou milí lidé, ale nenechají se sekýrovat,“ uvedl premiér.

Trump z paluby Air Force One reagoval: „Kanadský premiér Trudeau se na jednání G7 choval velmi pokorně a umírněně, ale po mém odjezdu vystoupil na tiskové konferenci s tvrzením, že americká cla jsou urážlivá a že se nenechá komandovat. To je velmi nečestné a slabošské.“

Mluvčí kanadského premiéra později uvedl, že se Trudeaovy výroky na tiskové konferenci nijak nelišily od toho, jak Trudeau mluvil na summitu. „Premiér nepronesl nic, co by neřekl už dříve, ať už veřejně, nebo při soukromém rozhovoru s prezidentem Trumpem,“ konstatoval mluvčí.

List The New York Times poznamenává, že Trumpovy nároky vyvolaly v Kanadě velké pohoršení. “Bylo to mimořádně nediplomatické a nepřátelské," okomentoval chování šéfa Bílého domu někdejší kanadský velvyslanec v USA Frank McKenna. „Všichni Kanaďané ministerského předsedu v jeho postoji proti tomuto gaunerovi podpoří,“ dodal.

Tredaua podpořili i jeho političtí soupeři. „Budeme stát bok po boku s premiérem a s kanadským lidem,“ podotkl Doug Ford, který před několika dny v souboji o vládu nad nejlidnatější kanadskou provincií Ontario porazil Trudeaovu Liberální stranu.

„Změna je na dohled“

Napjatou atmosféru na summitu G7 v Kanadě vyvolala cla na dovoz oceli a hliníku, která Trump uvalil koncem května na EU, Kanadu a Mexiko. Trump se v pondělí k roztržce vrátil. Spor se týkal amerických cel na dovoz oceli a hliníku. „Je mi líto, ale nemůžeme dopustit, aby nás naši přátelé - nebo nepřátelé - v záležitostech obchodu nadále využívali,“ napsal Trump. Dodal, že musí dbát na zájmy amerických pracovníků.

V jiném tweetu zase kritizoval některé země EU, že na rozdíl od USA málo přispívají do rozpočtu Severoatlantické aliance, a přitom svého spojence kritizují za jeho obchodní politiku.

„Německo na NATO (pomalu) platí jedno procento HDP, zatímco my platíme čtyři procenta mnohem většího HDP. Myslí si snad někdo, že to dává smysl? Chráníme Evropu (což je dobré) za cenu velkých finančních ztrát, a pak nás nespravedlivě natírají kvůli obchodu. Změna je na dohled!“ napsal Trump v Singapuru, kam přijel na úterní summit se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Trump také zmínil schodek zahraničního obchodu Spojených států, který podle něj „není k Američanům spravedlivý“.

„Proč bych měl jako prezident Spojených států dovolit zemím pokračovat ve vytváření masivních obchodních přebytků, jak to činily desetiletí, když za to naši farmáři, pracovníci a daňoví poplatníci musejí platit tak velkou a neférovou cenu?“ uvedl Trump.

Napjatá atmosféra halí summit skupiny G7, který začal v pátek večer