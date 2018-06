Bek, Fischer a Drahoš. TOP 09 odhalila trumfy pro senátní volby

„Senát nevidíme jako ‚žvanírnu‘, která zdržuje od práce předsedu vlády,“ uvedl na začátek lídr TOP 09 Jiří Pospíšil s tím, že jejich kandidáti do Senátu budou bojovat za to, aby pravomoci senátorů nebyly omezeny. Narážel tak na výrok lídra hnutí ANO Andreje Babiše, že Senát jenom zdržuje.

„TOP 09 je zárukou demokracie v Česku, chráníme evropské hodnoty a nezahráváme si s populismem a demagogií. Nejsme elitáři, papaláši ani oligarchové. Nabíráme druhý dech. Žádáme naše předešlé, ale i nové voliče o důvěru. Umíme politiku a víme, co dělat na všech jejích úrovních. Osud naší země nám není lhostejný. Postavíme se za vás, ale také za tuto zemi,“ řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Kandidáti do Senátu za TOP 09 se podle Pospíšila mají zasadit o tom, aby se Česko nepřiklánělo k Rusku, ale zůstalo dál orientované na západ. To by měl zřejmě zajistit protiruský aktivista Martin Uhlíř, kterého policie na jaře zajistila kvůli protestům před ruskou ambasádou (podrobnosti v tomto článku).

Diplomat a prezidentský kandidát Fischer zmínil, že řídit stát jako firmu je sice rychlejší, ale z hlediska kvality života občanů, je lepší demokracie. S podporou TOP 09 jde do senátních voleb i jeho sok Drahoš. Toho podporují i lidovci, Zelení a hnutí Starostové a nezávislí. Na kandidátce strany se objeví i rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Kandidovat za TOP 09 se rozhodl i předseda představenstva Fotbalového klubu Teplice Pavel Šedlbauer, kterému vadí korupce ve fotbale, ale i současná politická krize. Kandidovat se rozhodl i kvůli současné politické krizi, kdy mu vadí, že by v Česku měli stanovovat podmínky komunisté.

„Všude je vidět, jak je naše demokracie křehká a jak je ohrožována vnitřními vlivy. Role Senátu je důležitá, nezpochybnitelná a je zárukou toho, že Parlament bude činit závažná rozhodnutí,“ vysvětlil svoje rozhodnutí kandidovat ortoped a traumatolog Pavel Dungl. Do voleb jde s podporou TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí.

Do voleb do zastupitelstev v Praze půjde TOP 09 společně s hnutím Starostové a nezávislí. S ním spolupracovali od roku 2009 až do 2017. Starostové pak jednali těsně před volbami do Sněmovny o koalici s lidovci, z ní však sešlo. Nyní tedy spolupráci obnovili a podporu obou politických uskupení mají i někteří kandidáti do Senátu.