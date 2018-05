Znudění kamioňáci kupí nehody, za volantem si vaří kávu i sledují filmy

V polovině dubna odklízeli dva dělníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na dálnici D11 následky nehody, když se k nim najednou přiřítil kamion. Prorazil provizorní světelné značení a servisní dodávku odmrštil na překvapené zaměstnance ŘSD. Těm se jen se štěstím na poslední chvíli podařilo uskočit a vyváznout bez zranění.

ŘSD upozorňuje, že to nebylo nic výjimečného. Silničáři jen za letošek takových nehod evidují už deset, za poslední dva roky dokonce více než sto a od roku 2011 přes tři sta padesát. Předčasně ukončily už tři životy a dalších pětatřicet lidí se při nich zranilo.

Srážka kamionu a zasahujícího vozu ŘSD z 16. dubna 2018:

Viníky podobných nehod jsou velmi často právě řidiči kamionů. Podle Jana Bezděky, experta na bezpečnou jízdu, se dostatečně nevěnují provozu především kvůli nízké rychlosti, kterou jsou nákladní auta omezena. V České republice totiž mohou kamiony jezdit maximálně osmdesát kilometrů v hodině, a i kdyby jejich řidiči chtěli jet rychleji, nedovolí jim to elektronický omezovač nastavený na devadesát kilometrů v hodině.

„Zkuste si takovou rychlostí jet po dálnici v osobáku čtyři hodiny v kuse a zjistíte, že vás to po hodině přestane bavit. Mnoho řidičů si tak začne brzo hledat činnosti, kterými by se mohli zabývat a zabili jimi čas,“ říká Bezděka.

A dokáží v tom být docela kreativní, jak potvrzují například policisté z Olomouckého a Královéhradeckého kraje. Řidiče kamionu natáčí mimo běžné kontroly na kameru z paluby autobusů tak, aby dobře viděli, co všechno v kabině za jízdy zvládají.

„Z praxe je zjištěno velké množství případů, kdy se řidiči nákladních vozidel plně nevěnují řízení – sledují za jízdy filmy, mapy, dodací listy, telefonují, nastavují navigace a dokonce si i vaří kávu,“ popisuje mluvčí policie Olomouckého kraje Libor Hejtman. Dodává však, že velké množství zjištěných porušení připadá na zahraniční řidiče.

Během posledních dvou kontrol olomoučtí policisté odhalili celkem čtyřicet dva přestupků. Z toho více než polovinu pokut udělili za to, že řidiči kamionu buď telefonovali, nebo se nevěnovali řízení.

Počet nehod zaviněných řidiči kamionů Rok Počet nehod Nehody způsobené nesprávným způsobem jízdy 2010 13 621 7 841 2011

13 094 7 736 2012 13 761 8 073 2013 13 831 8 212 2014 13 364 8 113 2015 14 154 8 802 2016 14 777 9 227

Igor Sirota z Ústředního automotoklubu upozorňuje, že nedostatečná pozornost není jen problémem řidičů kamionů. Nicméně i on souhlasí s tím, že právě oni se za volantem nejčastěji věnují něčemu jinému než řízení. Stojí za tím podle něj dva důvody.

„Jedním jsou elektronické bezpečnostní systémy, například aktivní tempomaty, které jsou v nákladních automobilech podstatně déle než v osobních autech. Řidiče jsou na ně tudíž zcela zvyklí a dávno se je naučili používat,“ uvádí Sirota.

A ač jsou podle něj takové systémy požehnáním ve chvílích, kdy dokáží zabránit nehodě, nebo na nebezpečí alespoň upozornit, mohou se stát prokletím, když na ně řidiči přehnaně spoléhají, nebo je dokonce zneužívají.

Druhým faktorem, který ovlivňuje pozornost řidičů kamionů, je podle Siroty jejich menší strach o svou bezpečnost, protože jsou mnohem lépe chráněni obrovskou hmotností vozidla.

Ta je však pro ostatní účastníky provozu naopak obrovským rizikem. Nezřídka totiž dokáže kontakt s nákladním vozem sešrotovat kabinu osobního auta jako plechovku, jako tomu například bylo hned druhý den po incidentu s pracovníky ŘSD na Pražském okruhu, kde po srážce s kamionem zemřel řidič dodávky



Za volanty kamionů sedají čím dál častěji nezkušení řidiči

V posledních letech je po řidičích nákladních aut obrovská poptávka, jejímuž snížení nepomáhá ani nízká nezaměstnanost. „Dnes není problém, aby mladý nevyježděný kluk naskočil do čtyřicetitunového monstra bez nějakých větších zkušeností. Kromě autoškoly má najezděné kilometry tak maximálně v počítačových hrách. Tady je ale problém už úplně na začátku, protože dnešní výcvik v autoškole je takřka na nic nepřipraví,“ podotýká Bezděka.

Úplně opačným problémem než nehody způsobené „nepozorností z nudy“ jsou podle něj situace, za které mohou řidiči kamionů snažící se dohnat ztracený čas. Některé dopravní společnosti sice už přešly na západní model odměňování řidičů hodinovou sazbou, jiné však zůstávají u tradiční platby za ujeté kilometry.

„Když takový řidič chytne po cestě kolonu, nevydělává nic, a pak se snaží ty peníze i čas dohnat a řine si to devadesátkou hlava nehlava,“ upozorňuje Bezděka. Naproti tomu za řidiče placeného od hodiny musí takové problémy řešit dispečer.

Podle Bezděky ale významnou roli hraje i neochota řidičů osobních aut dělat vůči šoférům kamionů jakékoliv ústupky.

„Každý ať se opravdu chytí za nos, věnuje se řízení a bere to tak, že se vždycky musí navrátit domů. Je to o vzájemné ohleduplnosti. Třeba i o tom, že když už holt ten kamion vybočí do levého jízdního pruhu, nemusím ho s osobákem tlačit, nebo ho tam dokonce nepouštět. Uvědomme si, že ze svého místa nikdy nevidíme, co se tam vpravo před kamionem děje a čemu se vyhýbá,“ doporučuje Bezděka.