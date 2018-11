Ze školy v Kamerunu separatisté unesli 80 dětí, propustí je až po boji

„Celkem bylo uneseno 81 lidí, včetně ředitele školy,” uvedl guvernér regionu Deben Tchoffo. Podle něj vnikli ozbrojení muži do presbytariánské základní školy ve vesnici Nkwen poblíž města Bamenda, které je správním střediskem anglofonní provincie na severozápadě země .



Únosci zveřejnili podle agentury AP na sociálních sítích video unesených dětí, na kterém je nutí, aby řekli své jméno a také jména svých rodičů. Pachatelé se prohlásili za „Amba boys”, což odkazuje na název hlavní separatistické skupiny Ambazonian. Děti na záběrech údajně tvrdí, že je útočníci unesli v neděli večer a nevědí, kde se nacházejí.

Muži tvrdí, že studenty nepropustí, dokud nedostanou, co požadují. „Pustíme vás až po boji. Do té doby budete chodit do školy tady,” říkají na videu domnělí únosci. Přestože video nebylo možné nezávisle ověřit, rodiče tvrdí, že své děti poznali.

Mluvčí kamerunské vlády sdělil, že se státní činitelé incidentem zabývají a prozatím nebudou zveřejňovat další podrobnosti.

Separatisté nabývají na síle od roku 2017, kdy vláda na podzim tvrdě zasáhla proti pokojným demonstracím. Ve dvou anglicky mluvících regionech na západě země žije asi šestina ze zhruba 22 milionů obyvatel Kamerunu. Regiony si dlouho stěžují na politickou a ekonomickou diskriminaci ze strany francouzsky mluvící většiny. Hlavní separatistická skupina Ambazonian Defence Force (ADF) chce v oblasti vytvořit nezávislý stát Ambazonie.