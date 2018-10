Kalousek podal žalobu na Babiše kvůli jeho slovům před hlasováním o vládě

„Byl vyrozuměn i právní zástupce pana premiéra a pana poslance Andreje Babiše, že byla podána žaloba. Leží u Okresního soudu Praha-západ,“ řekl Balík.

Kalousek požadoval omluvu za slova o zloději zlodějském a že Kalousek „zabil lidi přes padáky“, jimiž šéfa poslanců TOP 09 Babiš počastoval před hlasováním o vládě v červenci , ale omluvy se nedočkal.

„Nemám v tuto chvíli informaci, že by se text žaloby dostal panu žalovanému do ruky, tak bych mu nerad vzkazoval, co v ní je,“ uvedl Balík.

„Běžné, byť nepravdivé urážky, bych asi dokázal přejít, nejsem cukrová panenka. Ale pokud mě předseda vlády nepravdivě obvinil z kriminálních činů, tedy že jsem rozkrádal ministerstvo obrany a že kvůli mně umírali lidé na padácích, tak to jsou výroky, které nemohu přejít a za které jsem připraven přimět ho k omluvě všemi prostředky, které český právní řád připouští,“ uvedl již dříve šéf poslanců TOP 09.



„Tenhle zloděj zlodějský mi nebude nic vyčítat. Mě estébáci terorizovali za to, že jsem nekupoval ze Sýrie fosfáty. A proč? Protože jeho kámoš, jeho rodina, Háva tam prodával tanky! Osobní přítel rodiny Asada! A jeho, on, který rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky, tak když paní ministryně bývalá Šlechtová mluví o tých pavučinách, tak ta jeho firma eště tam stále dělá ty kšefty. Koho zastupují? Ten švédský prototyp radaru? Nebo tu augustu? Tak nechť přizná pan Kalousek, kde má ty firmy, kde má ty miliardy,“ řekl doslova Babiš ve Sněmovně před hlasováním o důvěře vládě.

Kalousek byl v 90. letech náměstkem na ministerstvu obrany. V té době společnost Anex Cirus Jiřího Andrlíka vyhrála výběrové řízení na dodávku padáků. V roce 1997 zemřel s jedním vadným padákem Roman Prinich. I když později Kalouskovi političtí odpůrci mnohokrát tuto věc vyčítali, nikdy se neprokázalo v této věci jakékoli jeho pochybení.

K hádce ve Sněmovně došlo, když Babiš vyšel před budovu, aby se setkal s demonstranty. Ale musel zacouvat zpět. Začaly totiž směrem k němu létat různé předměty.

„Pan premiér vykoukl na tu ulici, a když viděl, že mu dav není nakloněn, tak zase se vrátil zpátky, aniž by s těmi lidmi mluvil. Pane premiére, promiňte, takhle se nechová chlap. Chlap se baví i s lidmi, kteří mají jiný názor. Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte, kňouráte, fňukáte,“ řekl Kalousek. To Babiš nevydržel. Opáčil Kalouskovi, že je „ožrala“ a „zloděj zlodějský“. Poté následovala i slova, kvůli nimž chtěl šéf poslanců TOP 09 omluvu, a když se jí nedočkal, na premiéra v pondělí podal žalobu.