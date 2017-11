Kalousek burcuje proti „ústavnímu puči“, menšinové vládě bez důvěry

Hned první den ustavující schůze nové Sněmovny, při kterém jen poslanci složí slib a ještě nového předsedu dolní komory parlamentu nezvolí, začal končící šéf TOP 09 Kalousek velmi ostrými slovy. Už na konci tohoto týdne jeho strana zvolí nového lídra a Kalousek už nekandiduje.

Zvolení nového vedení Sněmovny při ustavujícím jednání je podmínkou pro to, aby mohla vláda Bohuslava Sobotky podat demisi a prezident Miloš Zeman mohl jmenovat nového premiéra a poté i vládu.

Ostrá slova Kalouska vycházejí z toho, že Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, které vyhrálo podzimní volby, sestavuje menšinovou vládu i bez dojednané podpory dalších stran. Jen komunisté o toleranci Babišovy vlády uvažují, to ale hnutí ANO nestačí. A v této situaci prezident Zeman předem řekl, že by Babišovi dal šanci sestavit vládu i podruhé a že by klidně nechal vládnout menšinovou vládu bez důvěry i při případném třetím neúspěšném pokusu o vládu a že by nechtěl rozpustit Poslaneckou sněmovnu.

Právě takový vývoj vnímá Kalousek, jehož TOP 09 spolu s ODS, lidovci a hnutím STAN vytvořili „Demokratický blok“, za pokus o „ústavní puč“. Všechny strany ve Sněmovně, které se nebudou podílet na vládě, tomu podle Kalouska mají zabránit tím, že neumožní zvolení Vondráčka do čela Sněmovny. ANO má 78 poslanců, ostatní strany dohromady 122 zákonodárců.

Ve skutečnosti má ale Vondráček přislíbené hlasy od SPD Tomia Okamury, komunistů a Pirátů, tedy až od 137 poslanců. S účastí SPD ani komunistů Babiš ve své vládě nepočítá a Piráti nemají zájem. Přesto Kalousek takovou podporu kandidáta hnutí ANO vnímá jako „opoziční smlouvu 2“.

Tu první uzavřeli současný prezident Miloš Zeman, v té době předseda ČSSD, a tehdy občanský demokrat Václav Klaus po volbách v roce 1998. Jednalo se o dohodu dvou největších stran, kdy sociální demokraté vládli a ODS je jakoby kontrolovala. Cílem ale hlavně bylo změnit volební systém a eliminovat soupeře. To se tehdy ČSSD a ODS nepodařilo.