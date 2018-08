Taky jsem už nemusel sledovat nic, říká po úspěšné operaci Kalousek

V pražské Ústřední vojenské nemocnici ležel přesně týden, teď je ještě v domácí rekonvalescenci. „Musím říci, že se každý den cítím lépe. Byl jsem zrovna dnes na kontrole, vyndali mi polovinu stehů,“ uvedl Kalousek.

V nemocnici byl kvůli akutní operaci tenkého střeva. „Předpokládám, že se pomalu začnu zapojovat do běžného režimu už příští týden. Začnu chodit do práce, možná ne tak, že od rána do večera, ale už se tam objevím. Pustili mě do domácího ošetřování s tím, že budu chodit na kontroly a nebudu se zatím příliš vzdalovat od nemocnice,“ uvedl šéf poslanců opoziční TOP 09.

Mimořádně svolanou schůzi, na níž tento týden poslanci rozhodovali o vyšších důchodech či o zvyšování platů politiků, nestihl, na zářijové už chce určitě být. Nepochybuji o tom, že bych tam nebyl v plném výkonu,“ řekl Kalousek.

Ačkoli musel do nemocnice s akutním problémem, kdy šlo skutečně o každou minutu, nepřestával sledovat politické dění a komentovat ho na sociálních sítích.

„Když se podíváte, tak já jsem tweetoval z intenzivní péče, před operací i po operaci. Odvezla mě rychlá záchranná služba minulý týden v pondělí, ve středu ráno jsem byl operován. Tweetoval jsem ještě v úterý večer a potom zase ve čtvrtek. Sledovat dění na sociálních sítích a tweetovat lze i z intenzivní péče,“ řekl iDNES.cz Kalousek. Události 21. srpna už sledoval z domova.

V jednom ze svých tweetů po operaci upozornil na to, že okupační vojska nezařídila následnou normalizaci, ale že o tu se postarali Češi a Slováci sami. „Následujících 20 let odporného režimu bylo dílem kariérismu a zbabělosti našich vlastních lidí. Z tohoto pohledu je dnešní výročí víc než aktuální,“ napsal v den padesátého výročí okupace Československa na povel Moskvy.