Rusové zmodernizovali jaderné silo v Kaliningradu, ukázaly satelity

„Vykazuje to všechny znaky typického ruského skladu jaderných zbraní,“ uvedl podle listu The Guardian Hans Kristensen z Federace amerických vědců, která stavební ruch na lokalitě vzdálené asi 50 kilometrů od polských hranic zmonitorovala na satelitních snímcích.

„Vidíme přísně střežený externí perimetr z několika plotů. Každý bunkr pak má kolem sebe trojitý plot. Jsou to typické znaky podobných skladů jaderných zbraní, o kterých víme,“ poznamenal představitel organizace, kterou po druhé světové válce založili vědci podílející se na vývoji americké atomové bomby s cílem učinit svět bezpečnější.

Stavební práce na základně ležící severovýchodně od města Kaliningrad začaly v roce 2016. „Tuto lokalitu sledujeme už delší dobu. Už v minulosti jsme zaznamenali různá vylepšení, ale nic tak dramatického jako tentokrát. Je to poprvé, co jeden z jaderných bunkrů vykopali a zcela zjevně renovovali,“ dodal Kristensen.

Podle něj není z družicových snímků jasné, že by v Kaliningradu nyní byly jaderné zbraně nebo že by tam v nejbližší době měly být umístěny. „Ukazují ale, že je to aktivní lokalita,“ vysvětluje Kristensen.

Strategicky položená enkláva

Oči světové veřejnosti se nyní ke Kaliningradu upírají především kvůli fotbalu, rodné město filozofa Immanuela Kanta je dějištěm právě probíhajícího mistrovství světa. Je ale také klíčovým prvkem v strategii ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho snah zastavit rozpínání Severoatlantické aliance do východní Evropy.



V Kaliningradu kotví ruská Baltská flotila včetně jaderných ponorek. Ruská armáda také letos v lednu uvedla, že v Kaliningradu byla dokončena infrastruktura nutná k trvalému umístění mobilního raketového systému Iskander, který dokáže odpalovat střely s konvenční i jadernou hlavicí do vzdálenosti 500 kilometrů. Ruští politici už dříve uvedli, že to je reakce na americký raketový deštník.

Kreml v atmosféře vypjatých vztahů se Západem klade na jaderný arzenál větší důraz než v minulosti. Putin letos během předvolební kampaně představil několik nových „zázračných“ zbraní, které podle Kremlu mají zajistit globální jadernou rovnováhu. O měsíc dříve Pentagon zveřejnil novou jadernou doktrínu, jejímž cílem je odradit Rusko od toho, aby hrozilo byť jen omezeným jaderným útokem v Evropě.