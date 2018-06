Tři nové a menší Kalifornie? Miliardář dotáhl svůj plán až k referendu

„Tři státy dají Kaliforňanům lepší vzdělání, lepší infrastrukturu a nižší daně. Tři nové vlády budou moci začít zčerstva inovovat a lépe sloužit lidem,“ láká Draper, který je podle webu Business Insider známý svými bláznivými nápady.

Kampaň nazvaná Cal 3 je jeho druhým pokusem přimět Kalifornii, aby se rozdělila. Referendum, ve kterém budou o jeho návrhu rozhodovat kalifornští občané, se podle CNBC uskuteční 6. listopadu. Draperovi se totiž podařilo nasbírat dostatek podpisů, aby se plebiscit mohl vypsat.

Před čtyřmi lety, kdy ještě na rozdíl od současnosti uvažoval o šesti menších Kaliforniích, se mu to nakonec nepovedlo. Z 1,14 milionu podpisů jich jen 750 tisíc bylo pravých a kampaň za pět milionů dolarů přišla vniveč.

Kalifornie je se svými téměř čtyřiceti miliony obyvatel nejlidnatějším americkým státem. Právě to je podle Drapera příčinou všech problémů - centrální vláda má k občanům a jejich trablům daleko a neumí je včas odpovídajícím způsobem řešit.

V nových a mnohem menších státech by naopak vznikaly zákony šité na míru specifickým potřebám daného území. Navíc by byli jejich občané spravedlivěji zastoupeni v americkém Senátu, protože namísto současných dvou senátorů by jich měli šest.

Podle miliardářových představ by se Kalifornie měla rozpadnout zhruba uprostřed. Na severu by se nově rozkládala Severní Kalifornie, která by se táhla od hranic s Oregonem přes Sacramento, Silicon Valley a San Francisco až k městečku Fresno.

Tam by začínala Jižní Kalifornie, která by končila až u americko-mexických hranic a ze známějších měst by jí připadlo třeba San Diego. Na západě současné Kalifornie by pak vznikl její jmenovec a nejmenší stát ze zamýšlené trojice. Do této nové Kalifornie by patřily například Los Angeles nebo Santa Barbara.

Pokud by Draperovi jeho sen vyšel, šlo by o první rozpad státu USA od té doby, co se Západní Virginie v roce 1861 odtrhla od Virginie, píše britský list The Guardian. Upozorňuje však, že na přidávání další hvězdy na vlajku Spojených států je ještě příliš brzy.

Srovnání Draperova současného návrhu (vlevo) s tím minulým, který chtěl Kalifornii rozdělit dokonce na šest států.

I kdyby totiž voliči v referendu většinově hlasovali pro „ano“, rozpad Kalifornie by ještě musely posvětit úřady a rozhodoval by o něm i Kongres. Draper přitom není první, kdo se o rozdělení tohoto státu pokoušel.

V minulosti už padlo více než dvě stě podobných návrhů a kromě Draperova je navíc ve hře ještě několik konkurenčních nápadů. Jeden z nich požaduje vznik „Nové Kalifornie“, která by se stala 51. státem USA a zahrnovala by jen venkovské oblasti současného státu. Nejvíc osídlené městské části by zůstaly ve „staré“ Kalifornii.

Podpisy nutné pro referendum sbírají také autoři plánu nazvaného Calexit, podle kterého by se Kalifornie měla úplně odtrhnout od Spojených států a stát se samostatnou zemí. Argumentují tím, že je kalifornská ekonomika na světě pátou největší a má tak nejlepší předpoklady starat se sama o sebe.

Jak Draper dopadne se svým plánem tří celků místo jednoho, se uvidí v listopadu. V dubnovém průzkumu společnosti SurveyUSA však bylo pro jen 17 procent respondentů a velké šance mu nedávají ani experti.

„Můj odhad je, že to voliči zamítnou a celé to bude jen ztráta času. Ale k újmě nepřijdou žádná zvířata ani děti, takže byť je to hloupý pokus, není fatální,“ míní profesor veřejných politik na Kalifornské univerzitě v Los Angeles Jim Newton.

Dodává, že mu to celé připadá vlastně směšné. „Proč tři státy? Proč ne třicet států? Proč ne tři sta? Myslím si, že by to nevyřešilo žádný z problémů, kterým Kalifornie čelí,“ dodává.

Proti je i Kalifornská obchodní komora, podle které by opatření přineslo víc problémů než řešení. Třikrát více „zvláštních zájmů, lobbistů, politiků a byrokracie“ by nové uspořádání přineslo také podle mluvčího opoziční kampaně OneCalifornia (Jedna Kalifornie) Steva Maviglia. „Myslím, že tady kromě Tima Drapera není nikdo další, komu by to připadalo jako dobrý nápad,“ dodává.