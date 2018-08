Kalifornii ničí největší požár v historii a stále se rozšiřuje

Oheň na dvou místech nedaleko od sebe vypukl 27. července a nyní je situace pod kontrolou jen z třiceti procent. S 18 většími požáry bojuje po celé Kalifornii více než 14 000 hasičů.

Pomůže i armáda Do boje s ničivými požáry na západě Spojených států se zapojí americká armáda. Na vojenské základně ve státě Washington začal v pondělí třídenní speciální výcvik dvou set příslušníků ozbrojených sil, kteří budou k hašení ohně vysláni. O pomoc požádala Pentagon kalifornská integrovaná hasičská centrála.

„Pamatuji si, když jsme před několika lety měli deset až 12 000 hasičů ve státech Kalifornie, Oregon a Washington, a nikdy ne 14 000 jako vidíme teď,“ řekl řekl mluvčí kalifornského úřadu pro lesnictví a boj s požáry Scott McLean.

Jen s ohni v oblasti Mendocino bojuje podle posledního hlášení úřadu téměř 4 000 hasičů, nasazeno je zde také 441 vozidel a 15 vrtulníků.

Podobné události začínají být podle AP v Kalifornii běžné a sezona požárů je zde v důsledku klimatických změn delší a drsnější. Odborníci uvádějí, že teplejší počasí vysušuje vegetaci a dává vzniknout vážnějším požárům, které se rychle rozšiřují z venkovských oblastí do měst. Také ale připisují vinu šíření městské zástavby.

Trumpova tvrzení? Fyzikálně nemožná

Do debaty kolem řádění ničivého živlu v Kalifornii se o víkendu vložil také americký prezident Donald Trump. Kalifornské požáry podle něj zhoršují „špatné zákony o životním prostředí“, které zabraňují náležitému využití „masivního množství dostupné vody“. McLean reagoval slovy, že vody k hašení požárů severně od San Francisca je dostatek. Problém s vodou na hašení podle něj není ani na jiných místech Kalifornie.

Trump také na Twitteru napsal, že voda je v západoamerickém státě odkláněna do Tichého oceánu. Profesor Kalifornské univerzity v Davisu a dlouholetý analytik vodohospodářských sporů v Kalifornii Jay Lund na to odpověděl, že prezidentovo tvrzení „je tak fyzikálně nemožné, že se člověku ani nechce reagovat“.

Co se týče ohňů v Mendocinu, úřad pro lesnictví a boj s požáry uvádí jako předpokládané datum uhašení 15. srpen. U jednoho z nich hasiči o víkendu učinili pokrok, druhý se však stále rozšiřuje poté, co pronikl do přírodní rezervace Mendocino. Dále na sever je stále neuhašený požár Carr, který kolem města Redding zničil přes 1 000 obydlí. Podle posledního hlášení je pod kontrolou ze 47 procent.