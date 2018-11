Smog horší než v Ostravě, popisují Češi Kalifornii zasaženou požáry

Kalifornii se přezdívá Golden State, tedy zlatý stát. Mnozí se domnívají, že je to proto, že je třetí největší americký stát neustále zalitý sluncem. Něco na tom bude, ale pravda je trochu jinde: zlatá barva odkazuje k barvě místních polí a luk, kterou mají po většinu roku. Ačkoli je totiž Kalifornie doslova sýpkou USA, stát pravidelně zažívá dlouhé vlny sucha, které mají za následek, že se travnatý porost zbarví dozlata.

Ale právě tyto nekonečné zlaté lány představují velký problém v případě požárů. Ty, které zhruba před týdnem vypukly v severní i jižní části státu, se již ukázaly být nejničivější v historii země. A to je stále ještě brzy na závěrečný účet, hasiči mají na obou koncích Kalifornie pod kontrolou jen něco přes polovinu hořící plochy a v některých místech se požár šíří dál. Mohutná oblaka dýmu zahalila v podstatě celou Kalifornii. Požáry tu tak řeší úplně každý.



„V některých místech tu nepršelo od února,“ prohodí jen tak mezi řečí prodavač v nákupním centru ve městě Petaluma, které se nachází asi 70 kilometrů severně od San Franciska a ptá se, zda i v České republice máme takové mohutné požáry. Odvětíme, že nikoli, ale že letošní léto bylo mimořádně suché. Kalifornské požáry u nás (snad) zatím nehrozí, ale tahle na první pohled pro nás vzdálená katastrofa může být i velkým varováním pro naše podmínky. Kalifornie je přirozeně suchá, ale s měnícím se klimatem se situace zhoršuje a místní intenzivní zemědělství také v boji se suchem nepomáhá.

Kvalita ovzduší se zhoršuje

Už když jsme v pátek 9. listopadu přilétali do San Franciska, bylo město zahaleno v neobvyklé mlze. Známá poučka pro turisty sice hovoří o tom, že je ve městě mlžno častěji, než se zdá, ale v odpoledních hodinách před západem slunce taková mlha nebývá obvyklá. Už když opouštíme letiště, je jasné, že za onen opar nemůže klasická mlha: ve vzduchu je vyloženě cítit pach spáleného dřeva. Přitom hoří více než 200 kilometrů severovýchodně odsud.

Od onoho pátku se navíc situace v podstatě postupně jen a jen zhoršuje. K větším změnám dochází jen v souvislosti s tím, jak zrovna v celé oblasti proudí větry. Vítr je tu přitom žádaný i nechtěný: tam, kde hoří, přispívá k šíření požáru, a tak se záchranáři a hasiči v podstatě modlí, aby se vítr uklidnil. Jenže ve zbytku území státu by obyvatelé vítr naopak uvítali, jinak se totiž kouř z požárů nemá jak rozptýlit.

V místních zprávách vysvětlují, proč se kvalita ovzduší postupně zhoršuje až na míru, kdy v podstatě v celé Bay Area, tedy oblasti kolem Sanfranciského zálivu, kde žije přes devět milionů lidí (a která je asi třikrát menší než Česká republika), zavírají firmy a lidé zůstávají doma. Kouř z požárů totiž v této oblasti zůstává doslova jako v míse, je to dáno topologií celého místa. Vítr tu vane většinou podél pobřeží, což brání tomu, aby se smog rozptýlil nad oceán, místní pohoří a kopce pak zplodiny „uzamknou“ uvnitř. Od chvíle našeho příletu se tak kvalita ovzduší podle místního indexu zhoršila o dva až tři stupně.

Ve zprávách proto nabádají, aby lidé nevycházeli ven, firmy zůstaly v pátek 16. listopadu zavřené. V San Francisku zavírají oblíbené turistické atrakce: trochu paradoxně nejezdí třeba slavné tramvaje ve městě. Jsou to totiž otevřené vozy, takže by smog museli dýchat nejen cestující, ale i řidiči, a to celou pracovní dobu. Zrušené jsou také vyjížďky na ostrov Alcatraz se slavným vězením. Město je v mlze, která se zdá být čím dál hustší, fotografie, které jsme z vyhlídky Twin Peaks pořídili v pondělí, teď vlastně vypadají ještě optimisticky. Ale může být i hůř: v Sacramentu, hlavním městě Kalifornie, už zprávy označují vzduch za vyloženě nezdravý k dýchání.



Slavný Alcatraz zmizel v mlze a vyjížďky k němu byly zrušeny.

Čističky vzduchu vyprodány

„Celý den to tu vypadá, jako by právě zapadalo slunce, také se tu oproti předchozímu týdnu výrazně ochladilo,“ říká Petr Záveský, který žije v městečku Novato severně od San Franciska. Tady bývá tradičně tepleji než „dole“ ve městě a vzduch je tu čistší, aktuálně však mezi situací v Novatu a San Francisku v podstatě není rozdíl. Vzduch tu v tradičním slunci, které vrstvu smogu sotva prorazí, má občas hodně zvláštní, až naoranžovělou barvu. „Já jsem z Ostravy a na špatný vzduch jsem zvyklá, ale tohle je úplně jiný extrém,“ porovnává své zkušenosti Míša, Češka, která v oblasti rovněž žije.

Kaliforňané se snaží si život v takových podmínkách trochu ulehčit, ale snadné to není. Mnoho lidí tu nosí různé roušky a respirátory, jenže ty jsou v místních lékárnách v podstatě vyprodané. Tam, kde je mají, prodávají zákazníkům třeba jen dvě roušky na osobu, přitom doporučení zní, že by měla být rouška měněna každých zhruba 8 hodin.

Nejlepší je tak zůstat uvnitř a nikam nevycházet. I doma ale nemusí být ovzduší ideální, místní domy mají tradičně velmi jednoduchou konstrukci a třeba okna tu moc netěsní. A tak přichází ke slovu různé čističky vzduchu a jeho zvlhčovače, které alespoň trochu usnadňují dýchání. Jenže i regály s nimi tu v supermarketech zejí prázdnotou, takže kdo se nezařídil včas, má smůlu.

Hledání úniku

Řešením by bylo samozřejmě z oblasti odjet. Mimochodem, místní automobilová doprava situaci také nezlepšuje, denně se tu autem přesouvají miliony lidí a ani v aktuální situaci moc jízdy neomezují. To je Amerika, bez auta se tu jednoduše nedá nikam dostat, takže i když nemusíte do práce, jinak než autem nezajedete ani na obyčejný nákup. Že Kaliforňanům na jejich svobodu jezdit si kam potřebují nikdo nesáhne, Máte hrabat listí jako Finové, radil Trump požárem zničené Kalifornii ukazují i doporučení úřadů: zakázáno je rozdělávání otevřených ohňů nebo třeba topení v krbu, ale výzvu k omezení jízd automobilem jsme tu zatím za uplynulý týden nezaznamenali.

Ten, kdo se rozhodne před kouřem ujet, má ale poměrně těžký úkol. Ještě na začátku týdne bylo ovzduší lepší třeba v oblasti okolo Santa Cruz a Monterey, která leží zhruba v polovině mezi oběma ohnisky požárů: tedy mezi Paradise, kde vypukl požár Camp Fire a Los Angeles, kde zuří živel přezdívaný Woolsey Fire. Jenže teď už není vzduch příjemný ani tam.

Místní zprávy ukazují, že příjemný vzduch je třeba v horské oblasti okolo jezera Tahoe, kde už však panuje velmi chladné počasí. Zkusili jsme uniknout třeba do Yosemitského údolí, kde bylo skutečně příjemněji, ale i tady se nad vrcholky skal, které se podél řeky Merced tyčí, válí mračna smogu. Ve střední části Kalifornie kolem měst Fresno a Bakersfield může být situace trochu lepší, ale zjistit aktuální situaci je obtížné. Servery různých organizací monitorujících kvalitu ovzduší jsou permanentně přetížené.

Odjet se dá na druhou stranu pohoří Sierra Nevada do Nevady. A jednou z možností úniku je také nejsevernější část Kalifornie směrem k hranicím s Oregonem. „My jsme tu jen na pár dní, ale vám, co tu žijete, to vůbec nezávidím,“ shrnuje situaci žena z postaršího páru v místních zprávách. A vystihuje v podstatě i naši situaci. Zatímco my se chystáme k odjezdu, Kaliforňané se budou muset s následky požárů vypořádávat ještě hodně dlouho. Špatná kvalita vzduchu je může trápit ještě zhruba týden, možná déle. Úřady očekávají, že požáry budou plně pod kontrolou do konce měsíce. Teprve pak přijde čas na sčítání skutečných ztrát.