Rok 2018 přinese dva extradlouhé víkendy, podzim bude bez volna

Co se týče překrývání svátků s víkendy, už loňský rok byl k zaměstnancům velmi přívětivý a ten letošní jim ještě přilepší. Víkendy v roce 2018 spolknou místo tří svátků pouze dva, a sice říjnový den Vzniku samostatného československého státu a listopadový Den boje za svobodu a demokracii.

V tomto roce se vyplatí čerpat dovolenou především na začátku července, kdy budou na sedmidenní „oraz“ potřeba pouze tři dny řádné dovolené.

Státní svátky v roce 2018 1. ledna- Nový rok (pondělí) 30. březen - Velký pátek 2. dubna- Velikonoční pondělí 1. května- Svátek práce (úterý) 8. května- Den vítězství (úterý) 5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (čtvrtek) 6. července - Den upálení mistra Jana Husa (pátek) 28. září - Den české státnosti (pátek) 28. října - Den vzniku samostatného československého státu (neděle) 17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii (sobota) 24. prosince - Štědrý den (pondělí) 25. prosince - Boží hod vánoční (úterý) 26. prosince - 2. svátek vánoční (středa)

Velký pátek bude svátkem již potřetí. Díky němu Velikonoce slibují na přelomu března a dubna těm šťastnějším ze zaměstnanců taktéž čtyři dny volna v kuse.

Na Vánoce si pak užijeme dokonce pět dní bez pracovních povinností po sobě, protože Štědrý den vychází na pondělí. Díky Dni české státnosti nabídne prodloužený víkend ještě i poslední zářijový týden.

Školáci se vrátí do lavic až 3. ledna. Přejí jim i Velikonoce

Zatímco pracující se po Vánocích vrátí „zpět do procesu“ už v úterý 2. ledna, školáci budou mít na vytrávení svátečních dobrot ještě jeden den k dobru - do lavic usednou až ve středu 3. ledna. Vyučování potrvá pouze do pátku 28. června, znovu začne po letních prázdninách v pondělí 3. září.

V mezidobí si školáci užijí den volna 2. února, kdy je čekají jednodenní pololetní prázdniny. Stejně tak zůstanou doma i 29. března - tedy už ve čtvrtek před Velkým pátkem, na tyto dva dny připadnou velikonoční prázdniny.

Nejočekávanější měsíční zatmění

Z pátku 27. na sobotu 28. července budeme v tuzemsku svědky nejočekávanějšího zatmění Měsíce v příštím desetiletí. Měsíc bude celý ponořen v zemském stínu 1 hodinu a 44 minut, což je fyzicky největší možná délka fáze úplného zatmění.

„Poslední takové ‚středové‘ zatmění jsme mohli spatřit v červnu roku 2011, další se odehraje až v červnu roku 2029. To bude geometricky ještě ‚středovější‘ - takřka dokonale, nicméně měsíc v Česku zapadne za obzor ještě před maximem úkazu,“ upozornila na webu Česká astronomická společnost.

Letní čas začne v neděli 25. března ve 2:00 (hodinky posuňte o hodinu vpřed) a skončí v neděli 28. října ve 3:00 (hodinky posuňte o hodinu zpět).