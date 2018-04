Prémie dáte charitě, vyzval Kaczyňski ministry, aby uklidnil naštvané Poláky

Rozdávání prémií na ministerstvech už málokoho překvapí. Loňská výše ministerských bonusů však Poláky naštvala. Řada ministrů dostala na konci roku k platu ještě prémie ve výši kolem 15 tisíc eur, tedy asi 380 tisíc korun. To znamená, jak poznamenala agentura Reuters, asi patnáctinásobek průměrné měsíční mzdy v Polsku.

A Poláci nezapomínají. Popularita euroskeptické strany klesá a lídr Kaczyňski se snaží situaci před blížícími se volbami zvrátit. Rozhodl, že politici budou od teď nakládat s penězi skromněji. Zajistit by to měl chystaný zákon, který by platy poslanců i senátorů snížil o pětinu.

„Do politiky nevstupujeme pro peníze,“ připomněl svůj slib voličům Kaczyňski.„Společnost si to velmi dobře pamatuje... a proto očekává skromnost ve veřejném životě,“ uvedl na čtvrteční tiskové konferenci ve Varšavě.

Bývalá předsedkyně vlády Beata Szydlová, která loni na konci roku odměny v tichosti rozdávala nejen ministrům, ale i státním tajemníkům a sobě samé, navíc k vyostřené situaci ve veřejné sféře přispěla výrokem, že peníze politikům patří. „Zasloužili jsme si je,“ komentovala věc v Sejmu.



Stranu čekají tento rok volby do místních zastupitelstev a příští rok parlamentní volby. PiS by aktuálně dalo hlas 28 procent voličů, což je o 12 procentních bodů méně než minulý měsíc. Průzkum probíhal v době poté, co proběhly rozsáhlé protesty kvůli pokusu zpřísnit zákony o potratech či diplomatická roztržka s Izraelem a Spojenými státy kvůli zákonu o holokaustu.