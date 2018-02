Kábulský smog trápí vojáky a zhoršuje viditelnost na letišti

„Nejčastější onemocnění je tady infekce dýchacích cest a pak drobné nezávažné úrazy, jak sportovní, tak nesportovní,“ uvedla česká armádní lékařka I. N., která na kábulském letišti vede trojčlennou zdravotnickou skupinu a stará se kromě české jednotky o koaliční vojáky i místní obyvatele.

Smogová situace je podle ní v bezprostřední blízkosti rozvíjející se metropole Kábulu se čtyřmi a půl milionu obyvatel hodně špatná. „Na toto ovzduší nejsme zvyklí a trpíme chronickou rýmou a chronickým kašlem,“ konstatovala. Řada českých vojáků, kteří na letišti pracují v rámci podpůrného týmu nebo při výcviku afghánských vrtulníkových letců, to přiznává.

Fotografie

Ještě do loňského prosince na letišti působil v rámci americké polní nemocnice český armádní chirurgický tým. Po jeho stažení zůstává jen lékařka, sestra, řidič a malá ambulance pro primární péči.



Do americké nemocnice však dochází česká lékařka na pravidelné služby. Tam se stará i o Afghánce. I u nich převládají onemocnění dýchacích cest a pak kožní onemocnění a problémy zažívacího traktu.

Potíže se smogem potvrzuje česká vojenská meteoroložka Z. D., která v nadnárodním týmu zajišťuje předpovědi počasí pro mezinárodní letiště i velitelství alianční mise Resolute Support.

„Tady v horském prostředí v okolí Kábulu to závisí hlavně na síle a směru větru. Z hlavního města se sem dostává spousta znečištění, a pokud není příznivý vítr, tak nám zde znečištění zhoršuje dohlednost,“ řekla meteoroložka. Někdy je dohlednost až na hranici, kdy řízení letového provozu není schopné zabezpečit některé lety. Smog pak podle ní velmi často komplikuje večerní a noční operační lety vrtulníků.

„Zhoršení dohlednosti přichází v řádu jedné hodiny. Posádka vrtulníku může být půl či tři čtvrtě hodiny od základny, a tak v okamžiku, kdy přijde zhoršení dohlednosti navázané na směr větru, je pro ně obtížné se vrátit,“ popsala.

Afghánské zimní počasí je však podle ní poměrně příjemné a také předpovídání počasí relativně jednodušší. Kvůli nízké vlhkosti se totiž nad Kábulem tvoří hlavně vysoká oblačnost. „Spodní základna oblačnosti se tady proto předpovídá poněkud jednodušeji,“ tvrdí.

Na druhou stranu ale v oblasti chybí dostatek meteorologických stanic, ze kterých by specialisté mohli čerpat data pro předpověď na nejbližší dvě či tři hodiny dopředu. A chybí také meteorologický radar. „Takže to, na co jsme zvyklí v České republice, kdy se můžeme podívat, že nám za 45 minut přestane pršet nebo sněžit, tak to tady nefunguje,“ dodala.

S devadesátiprocentní úspěšností chystá s americkými nebo tureckými kolegy předpověď na dva dny dopředu, pro potřeby velitelství však musí zpracovávat také čtyřdenní výhledy. Z dat vychází i český letecký poradní tým, který cvičí afghánské piloty a techniky vrtulníků Mi-17. Ten předpovědi dostává denně.

Česká armáda má v současné době v Afghánistánu 236 vojáků, z toho dvanáct žen. Většina je součástí strážní jednotky, která chrání nedalekou základnu Bagrám.