Lékař Barták uspěl s dovoláním, znovu se otevře případ plánování vražd

„Obživlá věc - po zrušení konečného rozhodnutí,“ stojí v databázi InfoSoud. Krajský soud by měl nyní doručit rozhodnutí Nejvyššího soudu účastníkům řízení, teprve poté lze zveřejnit odůvodnění.

Barták nejprve dostal 12 let vězení za obtěžování asistentek. Poté mu přibylo osm let v druhé kauze. Tresty se sčítají, celkem si tak lékař měl odpykat 20 let ve vězení. Nynější rozhodnutí Nejvyššího soudu se týká jen kauzy plánování vražd a vydírání.

Podle zrušeného verdiktu plánoval Barták vraždy a vydírání na podzim 2013 ve vazební věznici v Liberci. Vraždy měly podle spisu představovat mstu za předchozí odsouzení, peníze získané z vydírání chtěl využít k útěku z vězení.

Bartáka udal spoluvězeň. Lékař tvrdil, že šlo o běžné vězeňské debaty a že svá slova nemyslel vážně. Klíčovými důkazy byly videonahrávky, které vězeň pořídil. Obhajoba zpochybňovala jejich legálnost, avšak podle rozsudku byly pořízeny v souladu s právem.

Nejvyšší soud se v minulosti zabýval také první Bartákovou kauzou. Trest za to, že lékař vyžadoval po svých asistentkách sex jako součást práce a vystavoval je vydírání nebo sexuálnímu násilí, tehdy snížil ze 14 na 12 let vězení.

