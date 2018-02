Další Kennedy, který by se mohl stát prezidentem? Joseph III. zaujal

Chlapecký vzhled, dravý nos, chytré oči: podívejte se mu do obličeje a uvidíte tam všechny Kennedyovy.



Pradědečka Josepha Kennedyho I., který za prohibice vydělal miliony, pak je rozmnožil na burze a založil nejslavnější klan Ameriky.

Mladého prastrýce Johna Fitzgeralda, později prezidenta zastřeleného v Dallasu v roce 1963.

A hlavně dědečka Boba, prezidentského kandidáta zastřeleného v roce 1968. Je to skoro kopie.

Joseph Kennedy III. náhle vystoupil z vlastního stínu, protože od roku 2013, kdy byl zvolen do Kongresu, se držel zpátky. Teď byl určen, aby nastoupil k pultíku hned po Trumpovi a dal mu řečnický bodyček. Něco to možná signalizuje.

Vzhledem k rodokmenu není divu, že některá americká média to už odbrzdila a píší o „příštím prezidentu Kennedym“.

Vyzařuje kennedyovský optimismus

Také jde o to, že Demokratické straně došly myšlenky i harcovníci, které by mohla postavit proti Trumpovi a republikánům, a tak najednou popouští uzdu vlastnímu dorostu, aby vběhl do arény. Joe III. vypadá ideálně. Sedmatřicet let, něco přes čtyřicet milionů dolarů. Výborně připraven na stále hispánštější USA, jelikož mluví španělsky po dvou letech strávených v Dominikánské republice jako dobrovolník Mírových sborů (organizace na pomoc světu, kterou založil prastrýc JFK).

Kennedy plísnil Trumpa Jak reagoval mladý Kennedy na Trumpovu řeč o stavu unie, čtete v článku zde.

Kromě toho krásně hovoří, vyzařuje kennedyovský optimismus, zajímá se o podporu sexuálních menšin i imigrantů, je v kongresových výborech pro zahraniční politiku i vědu a kosmonautiku. Ještě by mohl zpívat černošské spirituály a byl by ideální demokrat. Když včera poslouchal v Kongresu Trumpa a chystal se na svůj premiérový part, měl po boku transgenderovou vojačku Patricii Kingovou na protest, že Trump chce lidi jako ona vyloučit z armády.

Joe III. má spoustu charizmatu a zatím žádnou zátěž, snad kromě toho, že se narodil jako milionář, což není úplně ideální pro to, aby na sebe natáhl obyčejného amerického voliče. Ale je Kennedy.

Jeho protiřeč byla energická a zajímavá. „Wow. To je zase Kennedy, který by se mohl stát prezidentem,“ řekl někdejší kandidát na prezidenta Howard Dean.

Joe III. by měl vlastně být Joe IV. Tím prvním Josephem byl pradědeček a zakladatel rodu, jak už víme. Tím druhým Josephem v rodině byl starší bratr Johna Fitzgeralda, který byl lepší a pěstovali v něm budoucího prezidenta, jenže zahynul jako pilot bombardéru při velmi odvážné misi nad Francií v roce 1944. Dalším Josephem je otec dnešního mladého politika, který byl skoro dvacet let kongresmanem.

Kennedyové toho udělali pro Ameriku hodně. Uvidí se, co se podaří nejmladšímu z nich, který teď vstoupil na scénu.