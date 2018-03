Maléry pana účetního. „Král podvodníků“ Šofr je znovu před soudem

Šofr očima podvedeného obchodního partnera Je to člověk, který má svoji vizi a dokáže ji dokonale přepsat do scénáře. Ví, jak o ní má mluvit, jak ji realizovat. Vše má velmi pečlivě nastudované. Dokáže se skvěle prezentovat, z jeho úst zní všechno věrohodně.

Naši personální agenturu si najal s tím, že odměna bude hrazena z evropských fondů a dotací. Škoda, kterou nám způsobil, byla asi milion korun. Při prvním setkání s personální konzultantkou byl perfektně oblečený, měl naprosto dotaženou image. Vůbec nevzbudil pocit, že je to „kecal“. Jeho cílem je zaujmout, prezentovat se, vzít peníze a zmizet - takto na mě následně působil. z vyjádření Davida B. (autor článku respektuje přání respondenta a nezveřejňuje jeho příjmení)