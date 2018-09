Populisté nám kradou témata, říká Skála. Chce vést KSČM do europarlamentu

Komunisté, kteří nyní mají tři zástupce v europarlamentu a jejich tahounem je místopředsedkyně strany a současná europoslankyně Kateřina Konečná, kvůli tomu v sobotu odložili rozhodnutí o lídrovi kandidátky na prosinec. V té době budou mít k dispozici celou kandidátní listinu.

„Evropské volby budou probíhat v úplně jiné atmosféře než před pěti lety. Tomu musí odpovídat naše programové zaměření. Zatím tomu na můj vkus není,“ řekl iDNES.cz Skála, který také popsal, v čem by se strana chovala jinak.

„Nenechala by si ukrást témata jinými, zaujala by mnohem kritičtější pozici k tomu, co se děje v Evropské unii a její náměty by byly radikálnější,“ uvedl. Připomněl, že když vedl komunisty Miloslav Ransdorf, měli komunisté v europarlamentu šest zástupců. „Míla měl nějaký intelektuální náboj. Já nechci říkat, že jsem jeho kopie, ale mě to táhne tím směrem, není to nějaké úřednické povídání o ničem,“ zdůraznil a nepřímo tak kritizoval současnou lídryni Konečnou.



Skála řekl, že se svou kandidaturou nepřišel on sám. „Byl to návrh jedné obvodní organizace v Praze, čili nejsem iniciátorem. Považuji za správné rozhodnutí sobotního ústředního výboru tuto otázku ještě neřešit, protože by přepřahal kočár před koně,“ řekl. Nejdříve si podle něj KSČM musí ujasnit, co chce v Evropském parlamentu prosazovat a podle toho vybírat tváře.

„Mám pro to jisté životopisné předpoklady. Byl jsem šéfem velké mezinárodní organizace, tlumočníky v klíčových jazycích nepotřebuji, mluvím bez papíru,“ uvedl Skála, který byl předsedou Mezinárodního studentstva. Ve svém vlastním životopisu dříve uvedl, že „internacionální pomoc SSSR a ostatních socialistických zemí v srpnu 1968 přivítal s nadšením a ulehčením“ a že sovětská vojska uvítal 21. srpna 1968 za úsvitu na pražském ruzyňském letišti.

„Zdá se mi normální, že probíhá standardní soutěž. Já se konkurence nebojím, protože za mnou nestojí malování vzdušných zámků, ale tvrdá konkrétní práce, kterou jsem za čtyřleté působení v Evropském parlamentu se svými kolegy pro Českou republiku a její občany odváděla. Právě jim po celé období skládám účty, co vlastně prosazuji a jakými tématy se zabývám. Snažím se být s nimi neustálém kontaktu, a to jak osobně, tak třeba prostřednictvím sociálních sítí, nebo mých tiskovin. Jinak o pozici vedoucího kandidáta se může utkat kdokoli z těch, které navrhly konference KSČM, tedy i pan Skála,“ komentovala pro iDNES.cz Konečná snahu představitele radikálního křídla komunistů ji z čela eurokandidátky sesadit. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční příští rok v květnu.