Stěží uvěřitelný příběh se začal odvíjet v létě roku 1984, kdy Fritzl omámil svoji tehdy osmnáctiletou dceru Elisabeth a spoutanou ji zamkl v tajně sklepní místnosti svého domu v dolnorakouském Amstettenu. Později se ukázalo, že dceru zneužíval již od jejích 11 let a že Elisabeth plánovala odejít z domova. Aby Fritzl získal vysvětlení pro dceřino zmizení, přinutil ji napsat dopis, v němž oznámila svůj odchod z domova a žádala rodiče, aby po ní nepátrali.



Podobný postup Fritzl zvolil i při pozdější legalizaci tří ze sedmi potomků, které mu jeho dcera ve sklepě porodila. Děti podle Fritzlova tvrzení dcera zanechala přede dveřmi domu spolu s písemnou prosbou, aby se o ně prarodiče postarali. Trik s podvrženými vzkazy kupodivu zafungoval nejenom na nic netušící manželku, ale i na úřady, které trojici údajně odložených dětí svěřily manželům Fritzlovým do péče.

Osud dalších potomků vzešlých z incestního vztahu byl výrazně horší. Jeden z nich zemřel krátce po porodu a Fritzl jeho tělíčko spálil v kotli. Další tři děti musely žít v podzemí a spolu se svou matkou čelit Fritzlovým výhrůžkám, že jim pustí plyn, pokud se proti němu vzbouří nebo se pokusí o útěk.

Osudová cesta do nemocnice

Své zvrácené počínání dokázal Fritzl udržet v naprosté tajnosti téměř čtvrt století. Za tu dobu svou dceru asi 3 000krát znásilnil. Zlom nastal v polovině dubna 2008, kdy jedno z vězněných dětí upadlo do bezvědomí a Fritzl svolil s hospitalizací. Lékaři chtěli kvůli stanovení diagnózy vyšetřit i nezvěstnou matku dítěte, a proto ji prostřednictvím médií vyzvali, aby se přihlásila úřadům.

Když Fritzlova dcera viděla výzvu v televizi, začala na svého otce tlačit, aby jí umožnil návštěvu nemocnice. Ten po týdnu váhání přání vyhověl a 26. dubna 2008 vyvedl všechny vězněné ze sklepa. S dcerou pak dojel do nemocnice, kde je zadržela policie.

Muži zákona zpočátku Fritzlovu dceru podezřívali ze zanedbání péče o děti. Při jejím výslechu však vyplul na povrch celý šokující příběh, jehož pravdivost následně prokázala domovní prohlídka. Pachatel se k věznění a znásilňování své dcery doznal. Žádné stopy po případných spoluvinících policie nenašla.

Zlomila ho výpověď dcery

Ostře sledovanou kauzu dostal k rozhodnutí zemský soud v Sankt Pöltenu. Žalobce Fritzla obvinil z trestných činů vraždy, zotročování, znásilnění, omezování osobní svobody, těžkého donucování a incestu.

Fritzl nejprve obvinění ze zabití a ze zotročování odmítl, třetí den procesu však učinil plné doznání. Údajně ho k tomu přiměla výpověď jeho dcery, kterou zhlédl v soudní síni z videozáznamu. Porota nakonec uznala obžalovaného vinným a soud jej v březnu 2009 poslal na doživotí do ústavu pro duševně narušené pachatele.

Případ z Amstettenu ve své době poutal mimořádnou pozornost veřejnosti a jméno Fritzl se v médiích stalo bezmála synonymem pro pachatele mimořádně závažných případů incestu. V roce 2011 vzbudil v Rakousku případ dalšího Rakušana, který několik let sexuálně zneužíval své dvě dcery a s jednou z nich zplodil dvě děti - jedno dítě zemřelo a druhé trpí těžkým postižením. Soud ho za to poslal na 15 let do vězení.

Přezdívku „německý Fritzl“ si vysloužil nezaměstnaný řidič kamionu Detlef S., který byl v březnu 2011 nepravomocně odsouzen na 14 a půl roku do vězení a následnému ochrannému dohledu za mnohaleté sexuální zneužívání své dcery a dvou nevlastních dětí.

Detlef S. podle verdiktu soudu zplodil se svou nevlastní dcerou sedm dětí. Podle mužova přiznání bylo potomků dokonce osm, ale jeden zemřel krátce po porodu. Podle rozsudku Detlef S. navíc obě své dcery - vlastní i nevlastní - prodával k sexu cizím mužům.

Fritzl byl odsouzen v roce 2009: