Trump přitvrdil. Vybral si jestřába, jenž chce bombardovat Írán i KLDR

Podle BBC se o Boltonovi uvažovalo už loni jako o kandidátovi na ministra zahraničí, Trumpovi se ale údajně nelíbil jeho mroží knír. Teď už se Bolton dočkal.

Jmenování devětašedesátiletého jestřába do funkce bezpečnostního poradce spolu s odchodem Rexe Tillersona z ministerstva zahraničí podle amerických médií značí, že Trump se v zahraniční politice rozhodl zaujmout nejtvrdší linii ze všech novodobých amerických prezidentů.

Syn hasiče z Baltimoru zaujímá ultrakonzervativní postoje od mládí. Už během studií práv na Yaleově univerzitě si podle svých slov připadal mezi studenty demonstrujícími proti válce ve Vietnamu jako mimozemšťan.

Sloužil v administrativě Ronalda Reagana, George Bushe i jeho syna. Právě ve službách Bushe mladšího na sebe upozornil nejvíc. Jako náměstek ministerstva zahraničních věcí po kontrolu zbraní se podílel na přesvědčování mezinárodního společenství, že diktátor Saddám Husajn vlastní zbraně hromadného ničení a proto je nutné provést invazi do Iráku. Později se ukázalo, že to nebyla pravda.

Sám Bush před několika dny uznal, že válka v Iráku byla největší chybou jeho vlády, Bolton si však dodnes stojí za tím, že to byla správná věc. „Říci, že svržení Saddáma Husajna bylo chybou, je přílišné zjednodušení,“ uvedl na obrazovce Fox News.

Bush mladší ho jmenoval velvyslancem při OSN, což řadu diplomatů přinejmenším udivilo. Bolton, který je známý svým bručounským vystupováním a nevybíravým slovníkem, se totiž netajil názorem, že OSN je zbytečná organizace a dokonce prohlásil, že pokud by její 38patrové sídlo v New Yorku přišlo o deset pater, nic moc by se nestalo.

KLDR: Je to lidská špína a pijavice

Média nyní upozorňují především na Boltonovy ostré názory na Severní Koreu, s jejímž vůdcem by měl Trump osobně jednat o denuklearizaci Korejského poloostrova. Bolton už několikrát dal najevo, že čas diplomacie skončil a naznačil, že Spojené státy mají v případě ohrožení legitimní nárok na preventivní úder.

Kontroverzní spolupráce John Bolton spolupracoval s londýnskou konzultační firmou Cambridge Analytica, kterou americké a evropské úřady podezírají z neoprávněného shromažďování privátních informací z Facebooku s cílem ovlivnit volby. Bolton stál v létě 2014 v čele politické volební skupiny zvané The John Bolton Super PAC. Do volebního roku 2016 vyplatila Boltonova organizace společnosti Cambridge Analytica za „vědecký průzkum" 1,2 milionu dolarů, napsal The New York Times.

Analytici se proto domnívají, že ze summitu Trump - Kim, kolem kterého je stále řada nejasností, by i kvůli Boltonovi mohlo úplně sejít. Agentura Reuters připomíná, že když Bolton před patnácti lety zkritizoval tehdejšího vůdce Kim Čong-ila za porušování lidských práv, severokorejská státní média ho za to nazvala „lidskou špínou a pijavicí“.

Bolton s Trumpem sdílí hluboce kritický názor na jadernou dohodu s Íránem, které dosáhla administrativa Baracka Obamy. Bolton těsně před jejím podpisem v komentáři pro The New York Times argumentoval, že jaderný program ajatolláhů zastaví jen vojenská akce. „Čas se rychle krátí, úder ale stále může přinést úspěch. Tuto akci by měla být podpořena ráznou americkou podporou íránské opozice zaměřenou na změnu režimu v Teheránu,“ napsal.

Bolton také nedávno podpořil Trumpovo rozhodnutí přemístit americké velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Kabinet izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se tak o Boltonovi vyjadřuje jako o výjimečném expertovi, zkušeném diplomatovi a oddaném příteli židovského státu.

Výhrady vůči Boltonovi má naopak levicový izraelský list Haarec. Deník připomněl, že Bolton v roce 2016 označil mírové řešení v podobě dvou států, tedy palestinského a izraelského, za již dlouho mrtvé. Navrhl tehdy, aby palestinská území přešla pod správu Egypta a Jordánska. Libanonský deník Al-Akbar, který má blízké vazby na šíitské hnutí Hizballáh, napsal o Boltonovi, že je sionistickým jestřábem v Bílém domě.