Laserový muž zavraždil v Německu šatnářku, po 26 letech dostal doživotí

Podle soudu se státnímu zastupitelství podařilo prokázat, že Ausonius před šestadvaceti lety zavraždil ve Frankfurtu nad Mohanem 68letou Blanku Zmigrodovou, která pracovala jako šatnářka v restauraci. Švéd se údajně domníval, že mu žena z kabátu ukradla elektronický diář.



Případ vraždy staré více než čtvrt století německé státní zastupitelství znovu otevřelo před čtyřmi roky. S vydáním Ausonia do Německa švédské úřady souhlasily v roce 2016. Jeho obhájci po vynesení rozsudku uvedli, že hodlají podat odvolání. Pokud soud vyšší instance verdikt potvrdí, měl by se Ausonius vrátit do Švédska a odpykat si trest tam.

Ausonius je považován za jednoho z nejznámějších švédských zločinců. V roce 1994 dostal ve Švédsku doživotní trest za vraždu a několik pokusů o ni. Cílem jeho útoků tehdy byli přistěhovalci tmavé pleti. Skutečnost, že na ně střílel pomocí laserového zaměřovače, mu ve Švédsku vysloužilo přezdívku Lasermannen - laserový muž.

Na migranty střílel aniž by k nim měl nějaký osobní vztah. Finance si obstarával přepadáváním bank, z místa činu prchal na kole. Jeho činy údajně posloužily jako zdroj inspirace norskému pravicovému extremistovi Andersovi Behringovi Breivikovi, který zabil v roce 2011 77 lidí, či Švédovi Peterovi Mangsovi, který v letech 2009 a 2010 střílel na přistěhovalce v Malmö.

Ausonius podle německé kontrarozvědky inspiroval také pachatele takzvaných „dönerových vražd“, tedy členy extremistické buňky Národně-socialistického podzemí, která v letech 2000 až 2007 zavraždila devět přistěhovalců a mladou policistku.

Na svědomí mají i dva bombové útoky v tureckých čtvrtích Kolína nad Rýnem více než dvěma desítkami zraněných a minimálně 14 přepadení bank (psali jsme zde: Série dönerových vražd ukázala sílu pravicových extremistů v Německu).