Neznámí porotci a zavřený most. V New Yorku začíná soud s Prckem Guzmánem

22:00 , aktualizováno 22:00

Ve stínu voleb do Kongresu začíná v New Yorku jeden z nejsledovanějších soudních procesů posledních let. Nechvalně proslulému vůdci mexického drogového kartelu Sinaloa Joaquínu Guzmánovi u něj hrozí doživotní vězení. Proces s mužem, který z žaláře už dvakrát utekl, provázejí nebývalá bezpečnostní opatření.