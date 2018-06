Vláda opřená o komunisty nastoupí v den výročí popravy Horákové, vadí ODS

S jmenováním nové menšinové vlády ANO a ČSSD opírající se o komunisty je spojená historická symbolika. Bude jmenována ve středu 27. června, v Den památky obětí komunistického režimu. Právě tento den v roce 1950 byla popravena Milada Horáková. Připomněla to i opoziční ODS, která to zahrnula do svého usnesení proti podpoře nové vládě.