Zeman jmenoval na Pražském hradě Petříčka novým ministrem zahraničí

„Jsem rád, že se zde scházíme, abychom vyřešili drobný problém, který poněkud v minulosti zatěžoval naši politickou scénu. Rád bych poděkoval panu předsedovi Hamáčkovi za to, že odblokoval neprůchodnou situaci tím, že navrhl jiného kandidáta na funkci ministra zahraničí. Rád bych poděkoval panu premiérovi Babišovi, který shodně se mnou doporučil předchozímu kandidátovi, aby se jako europoslanec vrátil do Bruselu. A konečně bych poděkoval i sobě za to, že jsem se na základě těchto skutečností rozhodl k dnešnímu jmenování,“ sdělil během jmenování Zeman.

Dodal, že je nakloněn pravidelným konzultacím, což si prý nově zvolený ministr přál. „Česká zahraniční politika musí být jednotná, má-li mít smysl, protože mluvíme-li různými hlasy, nikdo nás nebude brát vážně. Vítám proto, že se v minulosti podařilo na poradě nejvyšších ústavních činitelů dosáhnout sjednoceného stanoviska ke všem důležitým zahraničně politickým otázkám,“ dodal Zeman.

Zeman v úvodu narážel na spor o jmenování nového ministra zahraničí, který se rozhořel už v červnu, kdy Zeman odmítl jmenovat ministrem jiného kandidáta ČSSD, europoslance Miroslava Pocheho. Postoj prezidenta podpořil premiér Andrej Babiš, resort si tak vzal na starost Hamáček a staral se tak o vedení dvou ministerstev najednou. Hamáček od nominace Pocheho do čela resortu nakonec ustoupil a navrhl jmenovat Tomáše Petříčka, který dřív působil jako Pocheho asistent.



Zeman ani Babiš s tímto kandidátem neměl problém, Zeman ale jeho působení v čele resortu podmínil tím, že se nestane „Pocheho loutkou“. Petříček přesto Zemanovi řekl, že jako ministr má právo určit si tým svých poradců, a Poche by podle něj mohl být jedním z externích poradců. Na ministerstvu však již Poche působit nebude.

Šestatřicetiletý Petříček působil v Evropském parlamentu s několikaměsíční přestávkou od roku 2014 až dosud. V roce 2017 se stal na několik měsíců náměstkem na ministerstvu práce a sociálních věcí. Pracoval mimo jiné na pražském magistrátu nebo byl členem představenstva společnosti Želivská provozní.

Petříček kandidoval v komunálních volbách do zastupitelstva Prahy 7, ale neuspěl.