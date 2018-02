Na závěr olympiády dorazila do Jižní Koreji kontroverzní delegace z KLDR

8:58 , aktualizováno 8:58

Do Jižní Koreje v neděli přicestovala vysoká severokorejská politická delegace, která se zúčastní závěrečného ceremoniálu olympijských her v Pchjongčchangu. Vede ji generál, který je obviňován, že nechal potopit jihokorejskou válečnou loď. Slavnostnímu zakončení her bude přihlížet také dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka.