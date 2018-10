Jointa si nedáte ani v Kanadě, varuje Jižní Korea své občany

„Kuřáci marihuany budou potrestáni podle korejského zákona, i když tak učiní v zemích, kde je to legální. Nebudeme dělat žádné výjimky,” uvedl Jun Se-ťin, šéf protidrogového oddělení z jihokorejské provincie Kjonggido.

Jihokorejské zákony vycházejí z konceptu, podle kterého se právní předpisy vytvořené v Soulu vztahují na jihokorejské občany kdekoli na světě. Jejich porušení, i když k němu dojde v zahraničí, tak může vést po návratu domů k udělení trestu. Jihokorejcům, kteří by se rozhodli v cizině vyzkoušet marihuanu, tak hrozí až pět let za mřížemi.

Jižní Korea své protidrogové zákony přísně uplatňuje a výjimky nedělá ani při nálezu malého množství marihuany. Pokud policie například při kouření drog načapá známé osobnosti, obvykle následuje jejich veřejná omluva v médiích. Země se podle listu The Guardian snaží touto cestou vybudovat obraz „bez drogového národa”. V roce 2015 tu policie kvůli drogám zatkla dvanáct tisíc lidí, což je v případě padesáti milionového národa poměrně nízké číslo.

Jakým způsobem hodlá Jižní Korea navrátilce ze zahraničních cest testovat na přítomnost drogy, zatím není jasné. Podle expertů se nicméně stát zaměří více na drogové obchodníky než na příležitostné uživatele.

Policie nemůže zkontrolovat všechny, zaměří se na překupníky

„Jižní Korea nemůže zkontrolovat všechny lidi, kteří navštívili cizí zemi. Policie ale vede černou listinu a některé osoby má pod dohledem,” říká profesor Lee Čchang-Hun z Hannamské univerzity v Tedžonu. „Vyšetřovatele více zajímá přeprava marihuany do Jižní Koreje a policejní zprávy dokazují, že se stát snaží tento problém co nejdříve vyřešit,” vysvětluje Lee.



Podle Leeho se jihokorejští soudci snaží posuzovat drogové zločiny diskrétně a individuálně, obzvlášť v případech, kdy marihuanu lidem předepíše ze zdravotních důvodů lékař.

Podle údajů jihokorejského ministerstva zahraničních věcí se v Kanadě v současné chvíli nachází přibližně 23 tisíc jihokorejských studentů, kteří by se porušení zákazu mohli potencionálně dopustit.

Pokud se turisté rozhodnou do Kanady vydat kvůli marihuanovému zážitku, platí pro ně podle CNN stejná pravidla jako pro místní obyvatele. Zájemci si konopí mohou zakoupit pouze od výrobců s příslušnou licencí, dospělí mohou mít u sebe na veřejnosti maximálně 30 gramů této drogy. Pravidla pro prodej a kouření se mohou lišit v jednotlivých provinciích. Věková hranice byla federálně stanovena na 18 let, některé provincie ji však zvýšily na 19 let.

Jako první země světa marihuanu legalizovala před pěti lety Uruguay, rekreační užívání konopí povolily také některé státy USA. V řadě evropských zemí včetně Česka, Německa, Itálie či Francie byla marihuana legalizována pro lékařské účely.



První zákazníci si v Kanadě legálně koupili marihuanu