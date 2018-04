V Jižní Koreji obžalovali z korupce i předchůdce odsouzené exprezidentky

S odvoláním na jihokorejskou prokuraturu o případu informovala agentura AP. Prokuratura v Soulu v prohlášení uvedla, že I Mjong-baka obžalovala z přijetí úplatků v celkové výši 11 miliard wonů (212 milionů Kč) od jednotlivců i institucí včetně národní výzvědné služby a společnosti Samsung.

Existuje mimo jiné podezření, že společnost Samsung I Mjong-baka podplatila, aby udělil prezidentskou milost jejímu šéfovi I Kun-hiovi, který byl v červenci 2008 odsouzen za daňové úniky k podmíněnému trestu odnětí svobody na tři roky a k pokutě.

Po prezidentské milosti se do čela Samsungu v roce 2010 vrátil. V roce 2014 postihl I Kun-hia infarkt a vedení konsorcia převzal jeho syn I Če-jong. Ten je zapleten do korupční aféry kolem někdejší prezidentky Pak Kun-hje.

Prokuratura šestasedmdesátiletého exprezidenta I Mjong-baka rovněž obžalovala z daňových úniků za tři miliardy wonů (58 milionů Kč) a z toho, že v letech 1994 až 2006 zpronevěřil 35 miliard wonů (676 milionů Kč).

I Mjong-bak byl v minulosti vysokým představitelem automobilky Hyundai a poté starostou Soulu. Úřad prezidenta zastával v letech 2008 až 2013. Zatčen byl 23. března a od té doby je ve vazbě v Soulu.

Většinu obvinění odmítá a hovoří o „politické pomstě“. Od té doby, co byl vzat do vazby, odmítá i výslechy. Jihokorejská tisková agentura Jonhap napsala, že soud s I Mjong-bakem by měl začít příští měsíc.