V noci sněžilo nejvíc na Šumavě, obavy meteorologů se ale nenaplnily

Podle informací ČHMÚ již doznívá slabé sněžení. Ve vyšších polohách Šumavských a Novohradských hor napadlo do třiceti centimetrů sněhu a sněžení již doznívá. Až do 10 hodin platí výstraha meteorologů před náledím, které bylo způsobeno nočními mrazy. Na Táborsku nebo Jindřichohradecku silnice zůstávají suché.

V okolí Prachatic a Novohradských hor museli vyjíždět nejčastěji silničáři. Řidiči musí počítat s komplikacemi i na některých vozovkách v okolí lipenské nádrže. „Především v úseku Želnava - Pernek,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

Teploty se po ránu v Jihočeském kraji pohybují kolem nuly, někde lehce mrzne. Podle předpovědi meteorologů může v dopoledních hodinách sněžit.

Sněžilo i na Šumavě v Plzeňském kraji, kde napadlo přes do 20 centimetrů. Na silnicích ve vyšších polohách je ujetá vrstva krytá posypem. Je to v místech, v nichž silničáři nemohou kvůli ochraně přírody na vozovky používat sůl. Na chemicky ošetřovaných silnicích Šumavy je rozbředlý sníh, všechny vozovky jsou se zvýšenou opatrností sjízdné

Na Vsetínsku silnice mohou namrzat

Silnice na Vsetínsku mohou dnes ráno místy namrzat. V úsecích, kde je vlhká nebo mokrá vozovka, by proto motoristé měli dbát na opatrnost. Dopravu na některých místech Zlínského kraje navíc komplikují mlhy a silný vítr.

Vozovky na většině území Zlínského kraje jsou holé, suché a sjízdné bez omezení. Na Uherskohradišťsku a Zlínsku platí do dnešních 10:00 výstraha meteorologů před možnou tvorbou náledí.

V kraji je převážně zataženo bez srážek. Teplota se ráno pohybovala od minus dvou do plus tří stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout dvou stupňů. Přes den bude většinou oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat. Vát bude čerstvý severní až severovýchodní vítr, který může v nárazech překonat rychlost 50 kilometrů v hodině.

Na Vysočině jsou silnice sjízdné

Navzdory varováním meteorologů jsou silnice na Vysočině dnes po ránu sjízdné bez omezení. Podle silničářů tomu tak bylo i v noci. Meteorologové na jihozápadní části kraje varovali před náledím. Výstraha platí do 8:00. Silnice včetně dálnic jsou na Vysočině převážně suché a vymrzlé, jen na Pelhřimovsku a Jihlavsku mohou být míst kvůli mlze vlhké. Teploty se pohybují od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia.

Dnes bude na Vysočině zataženo, postupně bude od severu oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se podle meteorologů budou pohybovat mezi minus dvěma a jedním stupněm Celsia.

V Moravskoslezském kraji doporučují silničáři opatrnost

Na silnicích zejména ve vyšších polohách v Moravskoslezském kraji by dnes měli řidiči dodržovat zvýšenou opatrnost. Na Bruntálsku a Opavsku se může místy tvořit ledovka. Na Frýdecko-Místecku a Novojičínsku jsou silnice vlhké, avšak rovněž sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro nákladní vozidla je nadále uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem na Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensku.