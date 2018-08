ČSSD láká na městskou dopravu zdarma i na levnější vodu, plyn a elektřinu

Pro start své volební kampaně před říjnovými komunálními a senátními volbami si strana zvolila netradiční místo - restauraci, která je přímo na zastávce metra Střížkov.

Za zády politiků ČSSD, předsedy strany Jana Hamáčka a volebního lídra v hlavním městě a kandidáta na primátora Jakuba Landovského, tak v průběhu tiskové konference projíždělo metro, jímž také politici na akci přijeli.

Landovský řekl, že se strana u slibu veřejné dopravy zdarma inspirovala u některých měst v Evropě - například v Estonsku nebo i v Německu. V Praze by to podle něj stálo asi čtyři miliardy ročně, čtvrtinu rozpočtu Dopravního podniku hlavního města Prahy. Veřejná doprava- tedy metro, autobusy i tramvaje - by však nebyla zdarma pro zahraniční turisty přijíždějící do Prahy.

„Důraz na veřejnou dopravu je správně zvolený a téma bydlení je důležité nejen pro Prahu, ale i pro celou Českou republiku. Jde nám o dostupné bydlení pro mladé rodiny i pro seniory,“ řekl Hamáček. Dodal, že Landovský, který je nyní náměstkem ministra obrany a chce se stát primátorem Prahy, je jeho kamarád.

„Budeme se snažit, aby se z přebytku rozpočtu přednostně podporovaly nové byty,“ řekl na tiskové konferenci sociálních demokratů Landovský.

Sociální demokracie je nyní v Praze v koalici s ANO a s trojkoalicí složenou z hnutí STAN, lidovců a Zelených. Komunální volby jsou pro stranu, která je ve vládní koalici s hnutím ANO Andreje Babiše, šancí pokusit se zastavit prudký pád své podpory u voličů, kdy dříve nejsilnější strana spadla na 7 procent.