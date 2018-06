Venkovský učitel s platem profesora. Zimola bere víc než ostatní akademici

Jiří Zimola sice musel loni odejít z funkce jihočeského hejtmana, ale do nejvyšší politiky se mu podařilo rychle vrátit. Nejprve se stal prvním místopředsedou ČSSD a následně byl jednou z hlavních postav jednání o vládě.



Během krátké pauzy v nejvyšší politice si stačil najít místo jinde – obsadil post vedoucího oddělení vnějších vztahů na Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE) v Českých Budějovicích. A pracovní podmínky, jež si zde dokázal zařídit, mu mohou závidět kolegové na vysokých školách po celém Česku.

Má tam totiž hrubý měsíční plat sedmdesát tisíc korun. O něčem takovém si mohou stejně postavení pracovníci v českém vysokém školství nechat leda tak zdát. Plyne to z průzkumu, který si MF DNES udělala mezi osmi veřejnými vysokými školami.

Vystudovaný češtinář a dějepisář Jiří Zimola, původní profesí učitel na Základní škole v Nové Bystřici na Jindřichohradecku, má plat vyšší dokonce i oproti většině akademických pracovníků působících na VŠTE. Jen ti, kteří již získali titul profesora, dostávají mzdu srovnatelnou s tou Zimolovou. Ostatní na tom jsou výrazně hůř.

Nejdřív posudek, pak sedmdesát tisíc

O post hejtmana Zimola přišel kvůli kauze se stavbou chalupy na Lipně. Tu tehdejšímu jihočeskému hejtmanovi stavěl jeho známý Martin Bláha z vedení jihočeských nemocnic, jehož průměrný měsíční plat navýšený o odměny dosahoval na šest set tisíc korun.

Později si Zimola – od VŠTE – nechal zpracovat audit, aby dokázal, že s pořízením jeho lipenské chalupy je vše v pořádku.

A právě na této škole teď pobírá sedmdesát tisíc hrubého měsíčně. „Za leden a únor 2018 byla Mgr. Zimolovi vyplacena čistá mzda ve výši 100 600 korun,“ uvedla Jana Kotalová, vedoucí kanceláře rektora VŠTE, když se MF DNES školy letos v březnu na Zimolovu mzdu zeptala prostřednictvím žádosti podle informačního zákona.

Z toho plyne, že Zimola dostává výrazně více peněz než jeho kolegové. Post vedoucího odboru vnějších vztahů, který Jiří Zimola získal, existuje na většině českých škol.

Proto se MF DNES osmi vysokých škol ptala, jestli si zdejší pracovníci na podobných postech přijdou na alespoň padesát tisíc korun měsíčně.

Ze všech přišla odpověď, že jejich měsíční mzda této částky rozhodně nedosahuje. „Ne a ještě jednou ne,“ zní například odpověď z Vysoké školy báňské v Ostravě. Stejně zamítavá odpověď přišla také z Univerzity Karlovy včetně několika jejích fakult.

„Nikoli, zdaleka se neblíží platu, který garantuje například firma Lidl pro pokladní,“ uvedl pro MF DNES Martin Doležal, proděkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Tento obchodní řetězec aktuálně nabízí pokladním dvacet osm tisíc hrubého.

Na kolik si přijdou akademičtí pracovníci

Z přehledů povinností, jež mají pracovníci na stejné pozici, jako zastává Zimola na VŠTE, přitom nevyplývá, že by toho bývalý hejtman měl na práci výrazně více.

Oproti ostatním má navíc na starosti spolupráci se státní správou, jiní vedoucí oddělení vnějších vztahů však na rozdíl od něj také komunikují s médii nebo dohlížejí na univerzitní periodika.

Víc než akademici

Oproti ostatním univerzitám se VŠTE nevymyká jen platem Jiřího Zimoly coby vedoucího oddělení vnějších vztahů.

Ze statistik ministerstva školství navíc plyne, že mzda akademického pracovníka na VŠTE je v průměru o sedm tisíc korun nižší než na ostatních českých vysokých školách. To mimo jiné znamená, že Zimola si na VŠTE z hlediska ohodnocení vede stejně jako zdejší akademičtí pracovníci s profesorským titulem. Třeba docenti zde berou o devět tisíc korun méně.

Redakce oslovila VŠTE s dotazem, proč mzda Jiřího Zimoly vybočuje oproti mzdě stejně postavených pracovníků na ostatních vysokých školách. Kancléřka rektora školy Zuzana Rowland MF DNES nabídla pouze soukromý názor. Na adekvátnost výše Zimolovy mzdy si však podle ní může redakce nechat zpracovat od VŠTE odborný posudek.

MF DNES oslovila i samotného Zimolu, ale ten nereagoval. Asi před měsícem se jej však server Aktuálně.cz ptal, jestli jeho mzda na VŠTE je do padesáti tisíc korun. „Říkáte to správně, je to do této hranice,“ odpověděl Zimola.