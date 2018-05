Paroubek radí ČSSD jít do vlády. Vedle Pirátů a SPD v opozici nevidí místo

Před pár dny schválila ostravská ČSSD, že byste měl být kandidátem do Senátu s podporou sociální demokracie. Vedení strany o tom ještě bude jednat. Proč jste si vybral právě Ostravu?

Jih Ostravy je výrazně levicovým obvodem, Miloš Zeman tam získal téměř tři čtvrtiny hlasů, jsou to tedy lidé, kterým mohu rozumět – jejich potřebám, názorům a zájmům. A jsou to lidé, kteří také mohou rozumět mně.

Kdyby vedení ČSSD v polovině června názor ostravských sociálních demokratů nepodpořilo, kandidoval byste do Senátu i tak?

To asi ne. Nemá smysl za každou cenu kandidovat kamkoli. Vnímám ostravskou sociální demokracii jako místo pozitivní deviace, jako určitou skupinu lidí, kteří to dlouhodobě dělají dobře, vědí, kam směřují. Pokud přišla taková nabídka, bylo mojí povinností jim vrátit to, co jsem kdysi od té strany získal. A nebudeme si nic nalhávat, ta strana je v kritické situaci.

Jiří Paroubek Od dubna 2005 do září 2006 vedl vládu ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody-DEU po demisi Grossovy vlády. Ve volbách 2006 dotáhl ČSSD k nejlepšímu volebního výsledku, přesto strana skončila těsně druhá a v opozici. Ve volbách v roce 2010 ČSSD zvítězila, její výsledek ale zůstal za očekáváním a Paroubek po volbách rezignoval. O rok později vystoupil z ČSSD a stál u zrodu strany Národní socialisté – levice 21. století (LEV 21). V jejím čele byl do roku 2014. V poslední době usiluje o přijetí zpět do ČSSD.

Použil jste spojení „pozitivní deviace“, což je termín, který po celou dobu působení v politice hlásá váš předchůdce v čele ČSSD, později oponent, nyní prezident Miloš Zeman, který mluví o „ostrovech pozitivní deviace“. Je to náhoda?

Tak já jsem taky mohl použít jiný termín, ale tento se mi zdá docela vhodný. Myslím, že jim mohu pomoci dostat se nahoru z deseti procent preferencí, které mají. Z větších měst je to nejvíce, pokud jde o preference ČSSD.

Současný předseda strany Jan Hamáček označil za problém, že váš rozchod se sociální demokracií před lety nebyl úplně přátelský – založil jste konkurenční projekt. Jak tento spor budete chtít zahladit?

Vůbec nijak. Buď usoudí, že pro ně může být moje kandidatura užitečná, nebo ne. Pan Milan Štěch a někteří další mají sice potřebu vršit argumenty, proč bych neměl kandidovat, abych nemohl zvýšit konkurenci v prostředí sociální demokracie, ale o tom nemá cenu diskutovat.

Máte zájem být znovu členem sociální demokracie?

Myslím, že to není vůbec vyloučeno, že jsem tomu velmi blízko. Ale v tuto chvíli se domnívám, že je užitečnější, abych kandidoval jako nezávislý levicový kandidát.

Zeptám se vás jako dlouholetého sociálního demokrata, byť už v ČSSD několik let nejste: měli by jít sociální demokraté do menšinové vlády s ANO podporované komunisty? Jak byste hlasoval, kdybyste byl členem strany?

Tak já nejsem, ale dobře. Od začátku jsem doporučoval, aby ČSSD šla do vlády, že je to správná cesta, jak se zviditelnit. Vedle Pirátů a Okamurovců nevidím velké možnosti, jak být hlasitou a viditelnou opozicí.

Má to samozřejmě svoje úskalí. Nemyslel jsem si, že v čele vlády bude trestně stíhaná osoba, takže chápu odpor významné části ČSSD vůči tomuto projektu. Ale v tuto chvíli, když už to došlo tak daleko a je referendum, tak kdyby ho vedení sociální demokracie prohrálo – Hamáček se Zimolou, kteří se nejvíc angažovali, abych to zjednodušil –, tak by to znamenalo chaos a rozvrat sociální demokracie. A to bych opravdu nechtěl.



Když jste byl předsedou ČSSD, měl jste projekt, že vtáhnete komunisty do rozhodování, aby tolerovali vládu sociální demokracie. Říkal jste, že by je to pomohlo postupně marginalizovat. Tehdy z toho byl poprask v médiích i od pravicových politiků. Nyní, když mají komunisté tolerovat menšinovou vládu ANO a ČSSD, tak už se komunisté neřeší tolik, jako osoba Andreje Babiše.

To jsou paradoxy politiky a pravicové politiky. Pravicové politické strany se soustředily na Andreje Babiše, kterým jsou posedlé. Jinak osobně si myslím, že pro komunisty bude účast v té koalici velmi problémová, pro jejich voliče, takže možná při příštích volbách dojde k tomu, co jsem předvídal. Voliči, kteří chtějí volit stranu protestu, budou volit někoho jiného.

Čeho byste chtěl ještě dosáhnout v české politice? Být senátorem asi není jediná meta. Chtěl byste znovu získat i nějakou významnější pozici v ČSSD, pokud vás strana přijme zpět? Nebo až skončí Miloš Zeman na Hradě, usilovat o tento post? Jaké jsou vaše ambice?

V tuhle chvíli, v těchto horkých dnech, moc neuvažuji, co bude za rok nebo za pět let. V tuhle chvíli mám ambici kandidovat do Senátu. Mám představu, přípravě kterých zákonů bych se chtěl věnovat. Jsou to především zákony v oblasti bytové politiky, tedy to, co se nepovedlo bývalé Sobotkově vládě. Zákony týkající se výstavby komunálních bytů, družstevních bytů, sociálního bydlení. Chtěl bych se věnovat legislativě, která se týká exekucí a samozřejmě také některým problémům v oblasti životního prostředí, i když na to nejsem odborníkem. Ale právě v Ostravě je to velmi živé téma. Chci celoživotní zkušenosti, které mám, dát k dispozici. Další osobní úvahy zatím nemám.