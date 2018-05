Kajínek: Kandidovat na prezidenta? Nepůjdu přece proti Zemanovi

„Já jsem se nesnažil být slavný známý. To je takový druhotný produkt toho, že jsem se chtěl dostat z vězení,“ říká s úsměvem Kajínek na zahrádce brněnské restaurace Akát. Češi se ho dosud nenabažili a i po roce už se někdo zvedá u vedlejšího stolu, jen interview skončí, aby požádal o společnou fotku.

Pár minut poté, co jste vyšel z vězení, jste říkal, že si všichni myslí, jak si nebudete umět otevřít tramvaj. Měl jste nějaký problém sžít se s Českem roku 2018?



Některé věci jsem odhaloval až postupem času. Nešla mi odstranit z mobilu jedna mailová adresa, kterou jsem tam měl nastavenou. Rád jezdím podle navigace, ale protože mám německé auto, neukazuje mi radary. Když jsem si ji chtěl přehrát jiným programem, zjistil jsem, že to prostě nejde. Je to tak zabezpečené. Jsou věci mezi nebem a zemí.



Vás pořád živí besedy, co je vaší prací?

Mě neživí besedy. Ale ozvalo se pár měst, abych tam přijel udělat besedu s občany. Ze začátku jsem se omlouval, ale pak jsme vydali knížku a já jsem se zavázal udělat autogramiády. První byla u Dobrovského na Václaváku a já jsem se podepisoval tři hodiny. Pan Dobrovský mi říkal, že nejdelší autogramiádu předtím tam měl Michal Viewegh a ta trvala 50 minut.



Když jsem viděl zájem lidí na autogramiádách, tak jsem kývl na besedy. Ozval se člověk, že besedy organizuje celý život a že mi je bude zařizovat. Takhle jsme se domluvili na podmínkách, a jak už to tak bývá, udělali jsme jednu, druhou besedu a on pak ty podmínky změnil. Na mně chtějí všichni vydělávat. Dostávám i nabídky na reklamy a já to samozřejmě nějak selektuji. S každým se sejdu, ale drtivá většina toho nejde realizovat, protože to nepřipadá v úvahu.

Byl jste u voleb? Koho jste volil?

Samozřejmě jsem volil pana Zemana, koho jiného? A v parlamentních volbách jsem volil Františka Ringo Čecha, to je přece jasné. Ringo byl lídrem u pana Zemana. Mě se lidé ptají na besedách, proč nekandiduji na prezidenta, a já jim odpovídám, že bych nešel proti Zemanovi. A tak se zeptají, co kdyby nekandidoval? Já řeknu: To by byla jiná. Ale samozřejmě si z toho dělám trochu legraci. Pravdou ale je, že mi v Plzni v restauraci Na Parkáně říkali, že by mi 50 tisíc podpisů sehnali.



Zaujala mě jedna pasáž ve filmu Kajínek. Slezete z hradební zdi a dozorci už vás v té době vidí a jeden na vás pálí ze samopalu. A vy skáčete a pod vámi se zavrtávají kulky do země. To snad není podle skutečnosti?

Ten dozorce po mně ve skutečnosti nestřílel dávkami, ale jednotlivými ranami. Byl to myslivec, který byl takhle zvyklý střílet z pušky celý život. Vystřelil po mně čtyřikrát a netrefil mě naštěstí ani jednou.



Pokročil jste nějak v úsilí o obnovu procesu?

V návrhu na povolení obnovy řízení pracujeme. Dokonce se někam posouváme, ale nemá smysl to podávat, když vám to soud zamítne. V téhle zemi se obnovy řízení nepovolují. Justice je zásadně proti, musela by připustit, že odsoudila někoho neprávem.