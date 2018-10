Přilétne včelka a bude tma. Bývalí společníci vyděrače se bojí o život

Z hotelu Palcát v Táboře vychází manželka podnikatele Jiřího Jeníčka a míří na parkoviště ke svému bílému BMW. O pár metrů opodál už desítky minut parkuje starší Volkswagen Passat, tak aby mohl rychle vyrazit pryč. Když dva muži uvnitř zmerčí ženu, stáhnou okénko. Muž za volantem si přejede ukazováčkem pod krkem. Aby pochopila jasný vzkaz: podřízneme tě.

Žena se rozklepe a rychle z místa odjíždí. Do starého passatu naskakuje třetí muž dosud skrytý v boční části hotelu a auto vystřelí z parkoviště za ní. Celým Táborem ji pronásledují, až za město, kde se ji snaží odstavit ke krajnici. Žena ujede na stavbu, kde ví, že bude spousta dělníků. Pronásledovatelé mizí.

Rodina milionáře Jiřího Jeníčka už měsíce žije ve strachu, má policejní ochranu i soukromé bodyguardy. Jeníčkovi chodí anonymní vzkazy – o tom, že může zmizet jeho manželka, dcera a on skončit s kulkou v hlavě. Incident před hotelem natočila kamera a už jej řeší policie.

Jiří Jeníček není jediný, kdo se teď bojí o život. Spolu s ním i další bohatí podnikatelé, které spojuje jediné. Všichni se přátelili, půjčovali miliony či obchodovali s bývalým elitním policistou Ladislavem Kirschnerem, mužem odsouzeným za vydírání.

Ladislav Kirschner byl v minulosti odsouzen za vydírání obchodníka s diamanty Luboše Říhy, pro něhož také pracoval. Výhrůžky, které tehdy popisoval Říha, dnes dostávají další podnikatelé.

Na začátku šlo o byznys, konkrétně o elektrárnu v Dubí na Teplicku, kterou vlastník zastavil u společnosti Skanska kvůli pohledávce 339 603 112 korun. Kirschner přesvědčil Jeníčka, že za zlomek ceny dokáže pohledávku koupit a díky tomu získat i elektrárnu. A žádal od Jeníčka peníze na nákup.

Podle policejního obvinění, které má MF DNES k dispozici, vylákal od Jeníčka od července 2013 do května 2016 minimálně 22,6 milionu korun. „Nejprve pod záminkou půjčky na své obchodní záležitosti a dále následně podvodným příslibem obchodní transakce spočívající v koupi fotovoltaické elektrárny Dubí,“ popisuje komisař Jiří Červenka v usnesení o obvinění.

„Při těchto slibech měl Kirschner vzbuzovat dojem, že má skutečně reálnou možnost zajistit vlastnictví pohledávky a za účelem vzbuzení větší důvěry uváděl, že je zmocněn společností Skanska, přestože se informace nezakládaly na pravdě,“ píše se dále v usnesení.

Proč bych vám něco říkal?

Představitelé Skansky na policii popřeli, že by měl Kirschner někdy zmocnění je zastupovat. S jeho firmou Support 7 jen Skanska uzavřela dohodu o exkluzivitě, jenže ta po necelých dvou měsících vypršela, aniž došlo k prodeji. A když obě firmy později v srpnu 2015 přeci jen prodej za 17 milionů korun uzavřely, Support 7 nezaplatila a Skanska nakonec pohledávku prodala někomu jinému.

Stejným způsobem Kirschner podle obvinění vylákal 13 milionů korun od podnikatele Petra Maura, obchodníka se zlatem. Část peněz údajně zasílal na účet, tři miliony donesl do kavárny v Praze 1, čemuž byl přítomen svědek, který to u výslechu potvrdil. Když zjistil, že Skanska mezitím pohledávku prodala, obviněný mu prý nabídl jinou elektrárnu v Ralsku.

Kirschner odmítá, že od milionářů bral peníze. „To jsou nesmysly, že jsem si někde bral nějakých osm milionů v hotovosti v igelitové tašce a takové věci, vždyť to jsou nesmysly,“ komentoval Kirschner své obvinění. „S trestním stíháním určitě nesouhlasím.“

S čím konkrétně, ale sdělit nechtěl. „Nemám, co bych vám k tomu řekl a zrovna vám. Proč bych to dělal?“ řekl a posléze dodal neurčitě: „Já jsem pro ně dělal práci, kterou jsem dělal, a v žádném případě k tomu, co oni tvrdí, nedošlo.“

A pak už jen tma

Jenže Jeníček má důkazy. Platby dokládají smlouvy o půjčkách a směnky, které Kirschner podepsal, a e-maily a esemesky, ve kterých sliboval koupi pohledávky, později se v nich různě vymlouval a žádal další peníze. Kromě toho policie prověřila, že Jeníček Kirschnerovi posílal peníze dohledatelně z účtu na účet.

Elektrárnu tedy nekoupil ani jeden z mužů, a když se Jeníček (v té době byli s Kirschnerem přáteli) začal domáhat zpět svých peněz, po výmluvách přišlo vyhrožování.

„Zprvu to byly výhrůžky, že musím zvážit, jestli mi stojí za to s ním bojovat, jestli stojí za to, aby se žena a děti bály chodit volně po přechodu. A později se to stupňovalo až k tomu, že je bývalý příslušník URNA, že takhle pojedu lesem a někdo na mě bude ze dvou kilometrů koukat dalekohledem, přilétne včelka a pak už jen tma,“ popisuje Jiří Jeníček, který má policejní ochranu a část roku tráví v zahraničí.

Nepravé směnky

Dalším podnikatelem, který zažívá podobné výhrůžky, je pražský developer Jaroslav Chmelař. V Česku postavila společnost, kterou spoluvlastní, nové bytové nemovitosti za tři miliardy. I on se přátelil s Ladislavem Kirschnerem a jeho advokáty a dalšími podnikateli v jeho blízkosti.

Loni v červenci na něj a jeho firmu podal ústecký podnikatel Roman Vršecký návrh na insolvenci. Mával směnkou na padesát milionů korun, které mu údajně Chmelař dluží, a zmiňoval i další pohledávky za desítky milionů korun.

Chmelař od počátku namítal, že směnky jsou falešné, nikomu takové peníze nedluží a jde o pokus, jak nepřátelsky převzít jeho firmy a poškodit jej. Insolvenční soud po půl roce návrh zamítl s tím, že Vršecký nedokázal prokázat, že jde o pravé směnky a že by mu Chmelař kdy dlužil.

Naopak půjčil si právě od milionáře peníze na údajné developerské projekty na Floridě. Konkrétně Kirschner čtyři miliony korun, když započte pohledávky i dalších Kirschnerových spolupracujících, je to patnáct milionů korun.

„Pan Kirschner mně osobně vyhrožoval, když jsem ho vyzval k vrácení půjček. Později jsem zjistil, že pan Kirschner v minulosti vydíral a vyhrožoval více lidem, za což byl již odsouzen. O svou bezpečnost se obávám, především o bezpečnost a zdraví své rodiny, obdržel jsem zastrašovací SMS a mojí ženě vyhrožoval osobně neznámý člověk před naším domem,“ říká Chmelař, který má poté, co podal trestní oznámení, také policejní ochranu a osobně si i platí větší ochranu rodiny.

Oba dva tvrdí, že Kirschner jim několikrát říkal, že jako bývalý policista má své lidi na policii, kryje jej BIS a zná i lidi z Vojenského zpravodajství. „Když jsem ho později opakovaně vyzýval k navrácení jeho osobních dluhů, tak mi začal vyhrožovat, abych ho neotravoval, že má své kluky ve speciální jednotce naší armády a že jeden den pojedu domů a škrtne mi kulka o kapotu auta a příště mi už ta kulka udělá v hlavě tmu,“ popsal Chmelař.

Kirschner odmítá, že by někoho vydíral nebo stál za výhrůžkami. „Ježišmarjá, pane redaktore, to je nesmysl. To bylo naopak, moji manželku vydírali. Zastavil ji na ulici neznámý muž a vyhrožoval jí, to tam je ve spise, to jste možná blbě přečetl,“ prohlásil.

Co přesně jí neznámý muž řekl, Kirschner neupřesnil. „Víte co, proč bych vám to měl říkat?“ dodal. Také jeho oznámení o údajném vyhrožování vyšetřovala policie, ale žádného pachatele nenašla.

Podmínka za vydírání

Když se vrátíme zpět do minulosti, kdy Kirschnerova agentura M. I. B. pro obchodníka s diamanty Luboše Říhu a jeho firmu Diamonds International Corporation zajišťovala ochranu, převážela diamanty, ceniny a hlídala jeho rodinu, opakuje se však podobný scénář. I Říha tvrdil, že na něj Kirschner tlačil. Konkrétně tvrdil, že na něj policie vede spis, a když dostane Kirschner 400 tisíc euro, zařídí stažení materiálů.

„Říkal, že má mnoho kontaktů mezi policejními složkami a v podsvětí a že čelím řadě nebezpečí. Když jsem byl na služební cestě v zahraničí, tak mi zavolal, že existuje spis s cílem zničit firmu a mě kriminalizovat. Ať se nevracím do Česka, že je to nebezpečné a hned na letišti mě seberou,“ popsal tehdy Říha.

Požadované miliony korun Kirschnerovi nezaplatil, namísto toho začal Kirschner šířit, že podal na jeho firmu návrh na insolvenci. Říha se pak odstěhoval i s rodinou do Dubaje právě kvůli obavě o život.

Kirschnera potrestal Obvodní soud pro Prahu 1 v dubnu 2015 za vydírání Říhy tříletou podmínkou se čtyřletou zkušební dobou. Kirschnerovi hrozilo až osm let vězení.