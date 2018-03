„Lidé chtějí být aktivní, nechtějí být pasivní ve smyslu ´jednou za pět let odvolíme´. Chceme ukázat, že tento stát nejsou jen nějací podivní mafiáni,“ uvedl k založení spolku Drahoš. Nikdy nepočítal s tím, že by zakládal novou politickou stranu. „V tuto chvíli je jich dostatek, problémem je spíše jejich spolupráce,“ řekl bývalý předseda Akademie věd.

Trápí ho, že po prezidentské volbě lidé cítí že jsou vykopávány příkopy mezi městy a venkovem. Za další z velkých problémů označil to, že 850 tisíc lidí je v exekuci. Cílem spolku podle něj nebude jen dokola o věcech diskutovat, ale přicházet také s praktickými řešeními.

Drahoš řekl, že se bude snažit hovořit s řadou politiků, aby prosadil rozumné řešení co nejdříve, ještě než bude případně zvolen do Senátu. Neřekl, prostřednictvím které strany by to bylo. „To je věc, kterou ještě teď neřešíme,“ řekl Drahoš. Jen řekl, že „má řadu kontaktů v politické sféře“.

Senát, do kterého na podzim kandiduje, vnímá jako pojistku demokracie. Je jeho ambicí do horní komory parlamentu kandidovat jako nezávislý kandidát s průřezovou podporou napříč spektrem.

K vyjednávání o vládě řekl, že by preferoval většinovou vládu demokratických stran. Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš přitom jedná o menšinové koaliční vládě se sociálními demokraty, kterou by tolerovali komunisté.

Manželé Drahošovi byli hosty pořadu Rozstřel (únor 2018)