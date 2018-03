Šance na mír v Afghánistánu? Tálibán má zájem jednat, uvedl Mattis

8:07 , aktualizováno 8:07

Spojené státy zaznamenaly projevy zájem Tálibánu o možnost jednání s Kábulem, které by mohlo ukončit šestnáct let trvající válku v zemi. Při cestě na předem neohlášenou návštěvu Afghánistánu to v úterý americkým novinářům řekl ministr obrany USA Jim Mattis. Jednání bez předběžných podmínek navrhl minulý měsíc Tálibánu afghánský prezident Ašraf Ghaní.