Pytláky v Jihoafrické republice roztrhali lvi, skoro nic z nich nezbylo

Pozůstatky nejméně dvou lidí objevili v úterý ve lvím areálu parku Sibuya jeho správci. Na místě našli taky sekeru a nabitou pušku s tlumičem, což je vybavení, které pytláci obvykle používají, uvádí server BBC.

Pytláctví v Africe v posledních letech zažívá rozmach, a to kvůli narůstající poptávce po rozích nosorožců. V Číně, Vietnamu i jiných asijských státech lidé věří v jejich afrodiziakální účinky.

Vlastník parku Nick Fox ve vyjádření napsal, že podezřelí do parku přijeli v neděli pozdě v noci nebo v pondělí ráno. „Zatoulali se mezi smečku lvů – je to velká smečka, takže moc času neměli. Nejsme si jisti, kolik jich vlastně bylo. Moc z nich nezbylo,“ uvedl. Oblast hlídá policie pro případ, že by byl některý z pytláků stále naživu.

Pytláci ve Východním Kapsku, kde se rezervace nachází, zabili tento rok devět nosorožců. Za posledních deset let zahynulo v JAR přes 7 tisíc těchto lichokopytníků.