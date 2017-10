JAR dál svírá ekonomický apartheid, tvrdí chudé černošské obyvatelstvo

Jihoafrická republika se z útlaku apartheidu oficiálně vymanila v roce 1994. Po více než pětačtyřiceti letech. Stále více černošského obyvatelstva, které tvoří tři čtvrtiny jihoafrické populace, však začíná tvrdit, že apartheid ve skutečnosti nikdy neskončil. Jejich vlast nyní trápí jeho ekonomická obdoba.

Patrný je na každém kroku, zejména na předměstích velkých měst. Situaci nepomáhá ani vláda prezidenta Jacoba Zumy, která čelí obviněním z korupce. JAR se rovněž potýká s recesí a vysokou nezaměstnaností, která se vyšplhala až na bezmála 28 procent (kompletní statistiku najdete zde).

V letech po konci apartheidu velká část pozemků i majetku zůstala v rukách minoritních Afrikánců, tedy potomků přistěhovalců z Evropy. Vláda se sice snažila černošskému obyvatelstvu pomoci s návratem do společnosti, volila pro to však nepříliš vhodná řešení. Výstavba bytových domů na předměstích tuto část populace dál držela na okraji společnosti. Lidem stiženým apartheidem rovněž chyběl alespoň minimální kapitál potřebný pro nastartování vlastní obživy.

Situace se postupem let nezlepšila. Bývalý ekonom organizace Oxfam Ayabonga Cawe dokonce tvrdí, že původní obyvatelstvo je na tom čím dál hůř. „Vlastně jsme se nikdy nevymanili z apartheidu,“ sdělil reportérům serveru The New York Times. JAR podle něj po roce 1994 zažívala to, čím si prošly evropské státy po konci 2. světové války či Sovětský svaz po pádu komunistického režimu.

JAR si, podobně jako tyto státy, musela projít přepracováním celého ekonomického modelu. Od těžby se snažila přesunout k turismu a zemědělství. Zároveň se vláda musela zbavit odkazu kolonialismu, rasové segregace a mezinárodní izolace. JAR kvůli politické situaci desítky let trpěla pod mezinárodními sankcemi.

Od ekonomického růstu k ekonomické segregaci

Zprvu se zemi dařilo dobře. Od roku 1998 do roku 2008 rostla ekonomika JAR ročně o 3,5 procenta. Finanční krize v roce 2008 však srazila poptávku po nerostném bohatství na minimum. Polovina z dvou milionů pracovních míst, které místní firmy i stát vytvořily v uplynulých letech, se staly minulostí. Hrubý domácí produkt JAR zažil drtivý propad (vývoj HDP najdete zde).

Z JAR se opět stala země kontrastů. Studie Anny Orthoferové z jihoafrické Stellenbosch University uvádí, že deset procent obyvatel JAR drží 90 procent veškerého bohatství. Většina z této nejbohatší vrstvy pochází z řad Afrikánců. Asi 80 procent populace, převážně černošské, naopak podle statistik nevlastní v podstatě nic (celou studii ve formátu pdf najdete zde).

Cesta k úspěchu pro černošské obyvatelstvo je plná překážek, které většinu lidí odradí. Na vlastní kůži si strastmi podnikání v JAR prošel i 28letý Siyabonga Mzulwini z předměstí Durbanu. Před čtyřmi lety odpromoval na technické univerzitě v oboru obchodního managementu. Rozeslal desítky životopisů a odpovědí na nabídky práce. Úspěch však neslavil.

Společně se třemi kamarády se proto pokusil založit firmu na mytí aut. Doufal, že se dočká dotací ze státní kasy. Na rozjezd však potřeboval i půjčku. Banka mu ji však zamítla, protože neměl čím ručit. Narazil tak na problém, se kterým se potýká většina lidí z černošské komunity. „Vlastnická práva na konkrétní majetek jsou v těchto komunitách těžko definovatelná,“ potvrzuje ekonom Dieter von Fintel.

Mzulwini se nevzdal a chopil se příležitosti u státní zakázky na sekání trávy podél dálnic. Nakoupil základní vybavení, ale úřady ho opět odmítly. Zlom přišel až ve chvíli, kdy se potkal s kamarádem z vysoké školy, který se dokázal vypracovat až do městské rady. „Řekl mi, že dokud nezaplatíme úplatek deset tisíc randů, nikdy žádnou zakázku nedostaneme. Dodal, že pokud mu peníze dám, tak se za mě přimluví u šéfa,“ popsal.

Nenávist pod povrchem

Mladý podnikavec nakonec našel štěstí až za pomoci organizace Delangokubonya, která podporuje mladé černošské podnikatele. S její pomocí se dostal do vládního programu na školení zedníků. S obchodními partnery po jeho absolvování získal tři kontrakty, na kterých vydělali v přepočtu 112 tisíc korun. Svou budoucnost však příliš optimisticky nevidí. „Tenhle systém nefunguje,“ tvrdí.

Většina černošské části populace nejen podle něj naráží na korupci i ústrky ze strany nejbohatších „bílých vrstev“. Překážkami v podnikání to začíná, katastrofálními sociálními službami v chudších černošských čtvrtích končí.

Potvrzuje to i Colin Amos, který provozuje na předměstí Johannesburgu malou restauraci. Jeho podnik v rámci možností prosperuje, Amos ho však stále bere jako důkaz ekonomiky JAR, která je stále namířena proti černochům a je prolezlá korupcí. V černošské většinové části společnosti podle jeho obchodního partnera Bongi Vilakazi začíná růst napětí a pocit křivdy. „Sedíme tady na časované bombě. Každý, s kým se o tom bavím, má pocit, že bychom si měli vzít, co nám po právu patří,“ tvrdí Vilakazi. Větší nepokoje černošského obyvatelstva jsou podle některých expertů na JAR na spadnutí.

Téma novodobého apartheidu se v JAR řešilo i před dvěma lety, byť v poněkud jiné podobě. V Grahamstownu tehdy vzplálo xenofobní násilí. Zažehl ho král kmene Zulu Goodwill Zwelithini, který vyzval k honu na přistěhovalce z Bangladéše, Číny, Egypta, Somálska a Zimbabwe. Ti údajně Jihoafričanům berou práci (více o tehdejším napětí v JAR se dočtete v tomto článku).