Nikulin se v Kalifornii pokusil o útěk, soud o vazbě zatím nerozhodl

Nikulin byl podle svědků dopraven do soudní síně v poutech, což dozorci zdůvodnili jeho agresivním chováním. Nikulin podle Bloombergu 30. března podstoupil lékařskou prohlídku, prý se ale vzpouzel a došlo na potyčku, po níž se pokusil o útěk.

Nikulinova zástupkyně chtěla, aby jejímu klientovi byla před soudem pouta odebrána, a svou žádost odůvodňovala tvrzením, že „nevinný obžalovaný má právo na zacházení s úctou a důstojností“. Obhajoba také zpochybnila Nikulinovu zdravotní a duševní způsobilost pro další řízení.

Soud nakonec jednání odložil, nový termín zatím nebyl stanoven. Třicetiletý Rus si měl ve středu vyslechnout rozhodnutí o případné vazbě a o možné kauci.

Nikulina zadržela česká policie v říjnu 2016 na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn, Formspring a webové úložiště Dropbox. O vydání Nikulina zažádalo kvůli údajné internetové krádeži z roku 2009 i Rusko.

Česko vydalo Nikulina do Spojených států v noci na pátek 30. března (více podrobností čtěte v článku Česko vydalo zadrženého Rusa Nikulina do USA). Nikulin po příletu do Spojených států u soudu v San Francisku prohlásil, že se cítí nevinný. Jeho právní zástupce uvedl, že kauza je ve Spojených státech politicky motivovaná (více v článku Jsem nevinný, prohlásil unavený Nikulin u soudu v San Francisku).

Nikulinovi v USA hrozí více než 30 let vězení a pokuta přesahující jeden milion dolarů (přibližně 20 milionů korun).