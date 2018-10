Ústecký podnikatel Tomáš Horáček kšeftoval pod ochrannou rukou kraje

Pro hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO) je to mimořádně citlivé téma. Policisté před čtvrt rokem po masivním zásahu poslali do vazby lobbistu Tomáše Horáčka a obvinili ho mimo jiné i z manipulace s veřejnými zakázkami ve středočeských zdravotnických zařízeních, která pod hejtmanku spadají.

S Horáčkem přitom spolupracovala přímo sestra Jermanové Pavlína Kuncová, která kvůli tomu nejenom skončila u výslechu, ale policie u ní dělala i domovní prohlídku. Jermanová přesto odmítá, že by o ovlivňování zakázek ve prospěch lobbisty v minulosti cokoliv věděla.



Pátrání MF DNES však ukazuje, že vedení kraje na působení Horáčka měsíce před policejním zásahem opakovaně upozorňovali vysoce postavení pracovníci hned několika krajských nemocnic. Přesto kraj nezasáhl. Redakce zjistila, že krajští radní ignorovali i to, že Horáčka tvrdě prosazoval muž, kterého hejtmanství do nemocnic dosadilo právě proto, aby regulérnost zakázek hlídal.



Dnes už bývalého generálního sekretáře Asociace středočeských nemocnic a také bývalého člena představenstev všech pěti krajských špitálů Zbyňka Chotěborského odvolala Jermanová po textu MF DNES, který na jeho propojení na Horáčka upozorňoval. Týden po policejním zásahu. A středočeský radní pro zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) tehdy uvedl, že o spojení Horáčka a Chotěborského kraj nevěděl.

Zbyněk Chotěborský

„Chtěl bych důrazně konstatovat, že se ani jeden z ředitelů nemocnic na vedení kraje ani na mne v minulosti s takovou informací neobrátil. Nikdo nám neřekl, že jsou ředitelé tlačeni k úpravě veřejných zakázek. Nerozumím, proč tak neučinili,“ prohlásil. Za oficiální důvod odvolání Chotěborského označil neshody a komunikační problémy.

Toto prohlášení vyvolalo mezi řediteli pobouření. Pracovníci krajských nemocnic přitom jsou ochotni mluvit jen pod příslibem anonymity, protože se obávají postihu ze strany vedení hejtmanství.



Přikazoval měnit dokumentaci

Působení Chotěborského však dobře ilustruje e-mail, který putoval na hejtmanství měsíce před zatčením Horáčka. Prosbu o radu, jak postupovat „v poměrně nepříjemné situaci“, odeslalo vedení kolínské nemocnice do e-mailové schránky radního Bezděka v březnu. Pod e-mailem je podepsán ředitel nemocnice Petr Chudomel, odeslal ho ekonomický náměstek nemocnice Roman Uhlík. Muži v něm Bezděkovi popisují snahu Chotěborského změnit již představenstvem schválenou zadávací dokumentaci k zakázce na ultrazvuky v hodnotě téměř pěti a půl milionu korun.



Podmínky zakázky nejprve schválilo představenstvo nemocnice. Chotěborský ale následně bez jeho vědomí administrativní pracovnici nemocnice přikazoval udělat změny v dokumentaci.



„Podle našeho názoru byl postup pana Chotěborského velmi nestandardní. Takto by obešel členy představenstva, protože ti schválili v dobré víře zadávací dokumentaci, která by pak byla následně bez vědomí orgánů společnosti změněna a poté soutěžena,“ stojí v e-mailové korespondenci z Kolína. Zmíněna je i obava vedení, že v případě uskutečnění (ovlivněné) zakázky by se dostali jak předseda představenstva, tak ostatní lidé z vedení do podezření z manipulace.

„Zakázka byla Chotěborským specifikovaná na jednu firmu,“ řekl k incidentu MF DNES vysoce postavený manažer nemocnice, který si přál zůstat v anonymitě. „Od nás o snahách ovlivňovat zakázky na kraji věděli. Zůstalo to ale bez reakce,“ dodal.

„Standardně jsem připomínkoval zadávací dokumentaci tak jako každý,“ bránil se už dříve námitkám proti svému postupu Chotěborský.

Radní pro zdravotnictví Bezděk přitom na přístupu Chotěborského nevidí nic nestandardního. „Z titulu výkonu své funkce měl právo a i povinnost se vyjadřovat ke všem zadávacím dokumentacím, které byly schvalovány jednotlivými představenstvy, tedy měl možnost a i právo navrhovat jejich změny, pokud se domníval, že nejsou v pořádku,“ řekl Bezděk s tím, že ani neinformoval Jermanovou, protože k tomu nebyl důvod.

„Dostaly se ke mně pouze stížnosti na styl komunikace pana Chotěborského. Požádala jsem pana radního, aby tomu věnoval pozornost,“ odpověděla Jermanová stručně.

Kauza pražských nemocnic Tomáše Horáčka považují kriminalisté za ústřední postavu rozsáhlé kauzy údajné korupce a vydírání. Policie už koncem června zasahovala mimo jiné v pražské Nemocnici Na Bulovce a na Františku.

Celkem obvinila devět lidí, a to včetně ředitelů obou nemocnic. Horáček i šéfka Bulovky Andrea Vrbovská zůstávají ve vazbě.

Není to přitom zdaleka jediný případ, kdy Chotěborský na vedení krajských nemocnic tlačil. MF DNES má k dispozici také naskenovaný přepis konverzace mezi Chotěborským a pracovníky kladenské nemocnice. Těmi se podle informací redakce také zabývá policie.

Z e-mailů, které zaslal Chotěborský, vyplývá, že pracovníkům kladenské nemocnice podsouval změněnou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na pojízdné rentgeny. Zakázka byla následně zveřejněna i s těmito úpravami. Nemocnice později zjistila, že vyhovět všem požadavkům může pořádně jen jedna firma, která však nabízela rentgeny o 2,5 milionu dráž. A tak zakázku zrušila.



Prokazatelné jsou také blízké kontakty Chotěborského s nyní stíhaným Horáčkem. MF DNES už v polovině června zdokumentovala schůzku v pražském nákupním centru Chodov. Chotěborský tam Horáčka přivedl na sezení s pracovníkem benešovské nemocnice.



„Mohu potvrdit, že se moji podřízení zúčastnili několika schůzek, na něž přišel Chotěborský společně s Horáčkem,“ potvrdil ředitel benešovské nemocnice Roman Mrva. Podle svědectví třetího účastníka schůzky na ní Horáček s Chotěborským tlačili, aby technické záležitosti vypisovaných řízení byly upraveny podle jejich představ.

Nedůvěra v politické vedení kraje měla nakonec dohru a vedení nemocnic se rozhodlo řešit situaci po jiné ose. Sešli se přímo s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO). Ke schůzce došlo těsně před zásahem policie na konci června. Zúčastnili se jí mimo jiné ředitel nemocnice v Benešově Roman Mrva, ředitel mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice Ladislav Řípa a jeden z představitelů kladenské nemocnice.

Nejlepší přehled

Zbyněk Chotěborský se dostal do funkce generálního sekretáře Asociace středočeských nemocnic loni v listopadu. Tehdy šéfovala středočeskému zdravotnictví Jaroslava Němcová (ANO), pozdější ministryně práce, která měla k Horáčkovi rovněž blízko, ačkoli to sama odmítá.

Výběrové řízení bylo vypsáno 30. října, o týden později byl už Chotěborský jmenován do funkce, když se nikdo jiný nepřihlásil. Následně byl na rozdíl od svého předchůdce jmenován i do představenstev všech pěti středočeských nemocnic, takže měl o schvalovaných zakázkách detailní přehled.