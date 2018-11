Jemenští povstalci ohlásili zastavení palby, vláda navrhuje mírové jednání

Zmocněnec OSN Martin Griffiths chce ještě letos svolat obě strany k jednání do Švédska. Jemenská vláda už mu poslala dopis, v němž potvrzuje svou účast. Žádá ale také Griffithse, aby zajistil rovněž bezpodmínečnou účast protistrany.



Vůdce šíitů Muhammad Alí Húsí v pondělí vyzval své stoupence, aby zastavili útoky vedené raketami a bezpilotními letadly proti nepříteli, a dali tak šanci Griffithsově úsilí.

Zmocněnec OSN má tento týden být v Saná. Prohlásil, že by chtěl co nejrychleji svolat jednání o ukončení války do Švédska. Žádné datum zatím ohlášeno nebylo.

„Je to pro Jemen klíčový moment. Dostal jsem od stran v Jemenu ujištění, že jsou rozhodnuty na tyto konzultace přijet. Věřím, že to myslí upřímně,“ řekl Griffiths o chystaných jednáních. Prohlásil rovněž, že je připraven zajistit šíitským povstalcům ze Saná doprovod, bude-li to potřebné. Rozhovory by chtěl uspořádat do konce roku.

Šíité v září žádali, aby OSN zajistila, že letadlo, v němž poletí do Ženevy, nebude muset přistát v Džibuti, kde by museli projít prohlídkou koalice vedené Saúdskou Arábií.

Konflikt v Jemenu začal v roce 2014 a vyžádal si podle OSN už asi 10 000 obětí na životech. Na straně vlády bojuje proti šíitům arabská koalice, která ve snaze podpořit mírová jednání zastavila útoky na šíity v přístavu Hudajdá. Saúdský král Salmán dnes řekl, že podporuje OSN ve snaze ukončit jemenskou válku.