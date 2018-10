Situace v Jemenu je kritická, hladomor hrozí dvanácti milionům lidí

Jemen sužuje konflikt, v němž proti sobě bojují Húsíové podporovaní Íránem a vláda prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího, které pomáhá Západem podporovaná koalice v čele se Saúdskou Arábií. Válka si už vyžádala tisíce lidských životů a přinutila přes tři miliony lidí opustit domovy.



Světový potravinový fond (WPF) se nyní obává, že vzhledem ke stále intenzivnějším bojům kolem přístavního města Hudajdá a zhoršující se ekonomické krizi, hrozí hladomor a podvýživa většímu počtu lidí. Hudajá, které je hlavní vstupní branou pro zásobování země, ovládají povstalci. Ti v současné době čelí ofenzivě provládních sil, zahájené 13. června.

„Pokud bude tato situace pokračovat, přibude dalších tři a půl milionu Jemenců, kteří budou urgentně potřebovat pravidelnou potravinovou pomoc. Jinak nastane hladomor,” uvedl mluvčí WPF Herve Verhoosel. Podle něj fond každý měsíc zásobuje potravinami asi osm milionů Jemenců.

Agentura Reuters upozorňuje na to, že Jemen je tradičně z devadesáti procent potravinově závislý na dovozu ze zahraničí. Ačkoli veškeré letecké základny i námořní přístavy byly v posledních měsících funkční, boje kolem Hudajá zabránily pracovníkům WPF v doručení 51 000 tun pšenice do zařízení Red Sea Mills, která by podle Verhoosela nasytila 3,7 milionů lidí.

Porušování lidských práv se dopouští obě strany, říká OSN

Minulý týden během náletů připisovaných saúdské koalici zemřelo nejméně 21 lidí a další desítky utrpěly zranění. Britská BBC na konci srpna s odkazem na zprávu organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch (HRW) informovala, že povstalci během bojů berou rukojmí a dopouštějí se závažného porušování lidských práv, včetně mučení zajatců.



Někdejší zajatci Húsíů v rozhovorech s HRW uvedli, že je povstalci bili kovovými trubkami, bičovali je, dávali jim okovy a připoutali je ke zdi, mlátili je přes nohy holemi a vyhrožovali jim znásilněním. Za zajatce podle HRW povstalci požadovali výkupné či výměnu vězňů. Húsíové se ke zprávě nevyjádřili, v minulosti však podobná obvinění odmítli.

Na zadržování a porušování práv zajatců v Jemenu dlouhodobě upozorňuje také OSN. Násilí se podle jejích expertů dopouštěli jak povstalci, tak vládní síly a jejich spojenci z arabské koalice. Ve většině případů zajatcům nebylo sděleno, proč jsou zadržováni.

Asi 22 milionů Jemenců potřebuje naléhavě humanitární pomoc nejen důsledku bojů, ale také kvůli částečné blokádě ze strany koalice. Podle OSN v zemi panuje jedna z nejhorších humanitárních krizí na světě.