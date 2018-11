Jemenský učitel předělal svůj dům na školu, denně sem chodí 700 dětí

Třetí největší jemenské město Táizz se během posledních let ocitlo v epicentru občanské války. V jeho jihozápadní části svádí nelítostné boje šíitští Húsíové podporovaní Íránem a vláda prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího, které pomáhá Západem podporovaná koalice v čele se Saúdskou Arábií.

Učitel Adel Al-Shorbagy si školu otevřel záhy po vypuknutí války, protože neměl kam posílat své vlastní děti. Hned v prvním roce se do výuky zapsalo pět set chlapců a dívek ve věku od šesti do patnácti let.

„Všechny školy zavřely a naše děti trávily svůj čas na ulici. Tuto budovu jsme otevřeli jako komunitní iniciativu. Založení nové školy bylo mou národní a humanitární povinností vůči mým sousedům,“ vysvětlil své rozhodnutí al Al-Shorbagy pro agenturu Reuters.

Uvnitř improvizované školní budovy se nachází jen základní vybavení, učebny obklopují neomítnuté cihlové zdi s prázdnými dírami, které měly být původně okny. K předělení prostor učitelé používají roztrhané kusy záclon.

Ve třídách nenajdete ani lavice či židle, děti se posadí na zem tam, kde zrovna najdou místo. Všichni žáci mezi sebou sdílejí darované učebnice, na psaní v přeplněné třídě není místo. Ve škole dobrovolně vyučuje šestnáct učitelů, kterým musí jako učební pomůcka vystačit rozlámaná tabule.

V bezplatných školách není místo, soukromé rodiče nezaplatí

Děti ve škole navštěvují hodiny matematiky, vědy a angličtiny, které se podle Al-Shorbagyho řídí předválečnými učebními osnovami. Navzdory nevyhovujícím podmínkám a špatnému vybavení je o místo ve škole obrovský zájem. Kvůli válce je bezplatné vzdělávání v Jemenu velmi těžko dosažitelné a soukromé školy si může dovolit jen malá část obyvatel.



Podle UNICEF bylo od roku 2015, kdy se do konfliktu zapojila koalice vedená Saúdskou Arábií, v Jemenu zničeno nebo poškozeno zhruba dva a půl tisíce škol. Do školy v současnosti nechodí asi dva miliony dětí. Ve zbývajících zařízeních navíc často není pro další žáky místo.

To potvrzuje i matka , která chtěla syna zapsat právě do Al-Shorbagyho školy. „Přišla jsem syna zapsat do školy a ředitel mi řekl, že ho musí kvůli přílišnému zájmu odmítnout,” říká žena. Jedinou zbývající možností jsou tak místní soukromé školy, které si účtují 400 rijálů ročně (9 200 korun), což ji dělá pro většinu obyvatel nedosažitelnou.

OSN navíc v polovině října varovala, že pokud se současná situace v Jemenu nezmění, bude v příštích měsících ohroženo hladem až 14 milionů Jemenců. V interní zprávě to uvedl zástupce tajemníka OSN pro humanitární záležitosti Marck Lowcock. Světový program pro výživu také oznámil, že už v listopadu by v Jemenu mohl hrozit hlad 12 milionům lidí.

Lowcock ve své zprávě situaci označil za přímý důsledek konfliktu, který si prozatím vyžádal životy 10 000 lidí. V jeho výčtu problémů se uvádí, že ceny pohonných hmot stouply o 45 procent, hodnota rijálu k dolaru klesla o 47 procent. „Od září rijál ztratil 20 procent na své hodnotě, což pocítila každá rodina v Jemenu,“ stojí v dokumentu.

V zemi je podle OSN v chodu nejrozsáhlejší humanitární operace na světě a zapojeno do ní je na 200 skupin a agentur.