VIDEO: VIP jelen Standa je v Lánech v karanténě, myslivci ho nesmí střílet

Jelen zůstává měsíc stranou ostatních zvířat jednak proto, že to vyžaduje vyhláška o převozu zvěře, a také kvůli pozorování jeho zdravotního stavu. „Standovi jsme odebrali krev a nechali udělat rozbory. Všechny testy jsou v pořádku,“ informoval ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák.

Život v izolaci Standovi skončí na přelomu dubna a května. Poté ho vpustí do celé Lánské obory, která má rozlohu 3 000 hektarů.

„Obora je stará přes 306 let, je tu velká rozmanitost terénu, různé složení dřevinné skladby lesa. Pro jelena je to tedy přirozený prostor. On se vlastně vrací do přírodního života. Bude to pro něj samozřejmě lepší než na Kvildě, kde žil v omezeném devítihektarovém prostoru,“ tvrdí ředitel.

Zatímco na Šumavě byl šestiletý Standa vůdce, v Lánech se musí spokojit s nižší pozicí. „Roli vůdců tu zastávají jeleni třetí věkové kategorie, to znamená mezi 10 a 12 lety života. Předpokládám, že se přidá ke skupince jelenů mladšího věku, kde si získá nějakou pozici. Má na to tři až čtyři měsíce do říje, aby se ve skupině socializoval a v rámci ní se poté i nějakým způsobem uplatnil,“ říká Balák.

Myslivci sice v oboře běžně regulují množství zvěře, nového obyvatele Lán však nechají žít až do přirozené smrti.„Standa nebude loven. My tu i chováme některé jeleny, které necháváme dožít. Sbíráme jejich vývojové řady, tedy paroží. To je věc, která se týká také Standy,“ popsal ředitel.

Přestěhování jelena do Lán domluvil prezident Miloš Zeman s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Stalo se tak poté, co se zvedla vlna odporu proti tomu, aby Standu po konfliktu s návštěvníkem zastřelili. „Pan prezident se o jelena zajímá. Několikrát jsem mu o něm vyprávěl a byl se na něj i podívat,“ dodal Balák.

Lánská obora má sice část s vyhlídkou, kde mohou návštěvníci pozorovat jeleny, muflony, daňky a další zvěř, vidět jelena Standu se jim ale nepoštěstí. Bude totiž žít v nepřístupné části.

