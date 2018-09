Chlapec spadl z výšky na grilovací jehlu, která mu projela lebkou

Děsivý zážitek potkal malého Xaviera v sobotu poté, co spadl z domku na stromě. Kříčícího bolestí jej našla s probodnutou hlavou jeho matka, která ho ihned naložila do auta a odvezla do nemocnice ve městě Harrisonville v americkém státě Missouri, informoval list Kansas City Star.

Desetiletý Xavier Cunningham z Harrisonvillu v Missouri se v nemocnici zotavuje poté, co mu hlavu probodla jehla na maso. (13. září 2018)

Xaviera hospitalizovali na oddělení neurochirurgie, ovšem na zákrok si musel počkat až do nedělního rána. Vzhledem k tomu, že rána nijak nekrvácela, rozhodli se doktoři počkat a shromáždit dostatek personálu na provedení riskantního zákroku. Chlapec měl obrovské štěstí, že jehla nezasáhla ani oko, mozek nebo důležité cévy. „Byla to šance jedna ku milionu,“ řekl vedoucí oddělení neurochirurgie Koji Ebersole.

Obzvlášť problémový byl fakt, že jehla měla hranatý tvar s ostrými okraji. Proto se musela vytáhnout velmi opatrně, aby nenastalo další zranění. Operace byla úspěšná a lékaři jsou přesvědčeni, že chlapec se plně zotaví. Doktor Ebersole prohlásil, že nikdy nezažil podobný případ, který by někdo přežil a neměl žádné vážnější trvalé následky.