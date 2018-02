Ruský pohlavár ztropil scénu v letadle, pilotům hrozil vyhazovem

Incident se odehrál v pátek v letadle mířícím z moskevského letiště Šeremetěvo do Jakutska, hlavního města republiky Sacha. Nejmenovaný představitel Aeroflotu pro Interfax uvedl, že politik s manželkou nastupovali do letadla jako poslední, ruce měli plné tašek z Duty Free a navíc neměli palubní lístky.

Borisov se podle interního dokumentu, který unikl na internet, „neuctivě a agresivně choval k členům posádky a útočil na jejich důstojnost“. Kapitánovi údajně hrozil vyhazovem a chlubil se svými „přátelskými vztahy“ s ministrem dopravy a šéfem státní agentury pro civilní letectví Rosaviace.

„Borisov na displeji svého chytrého telefonu ukazoval číslo jednoho z vedoucích administrativy prezidenta Ruské federace. Tvrdil, že mu zavolá a nechá všechny vyhodit,“ stojí v záznamu o incidentu na palubě Boeingu 737-800.

Že jednašedesátiletého politika po tomto výstupu z letadla nevyhodili, vděčí Borisov své manželce. Ta se přimluvila u posádky, jíž ukázala jeho zdravotní dokumentaci a vysvětlila, že její muž je po operaci a musí na rehabilitaci.

Letadlo ale musel opustit Borisovův asistent Jevgenij Šigapov, který fyzicky napadl letušku a snažil se proniknout do pilotní kabiny. Na letišti se ho ujala policie, letadlo nakonec odletělo na Dálný východ s hodinovým zpožděním.

Borisov zprávu o incidentu potvrdil, podle něj však ani on, ani jeho spolupracovníci pravidla letecké přepravy neporušili. Konflikt prý vyvolali zaměstnanci Aeroflotu, protože mu dali pozdě palubní lístek a navíc byli drzí. Borisov tvrdí, že to není poprvé, co se Aeroflot choval sprostě k pasažérům z Jakutska, a proto celou věc nechá prošetřit právníky.

„O detailech incidentu nic nevím, ale jak znám charakter Jegora Afanasijeviče a Šigapova, tak velice pochybuji o tom, že by konflikt sami vyprovokovali,“ nechal se slyšet jeden politikův spolupracovník.



Autonomní republika Sacha čili Jakutsko zabírá přibližně polovinu Dálněvýchodního federálního okruhu. Rozkládá se na ploše více než tři miliony čtverečních kilometrů a je tak čtyřicetkrát větší než Česká republika. Borisov, který patří k vládní straně Jednotné Rusko, stojí v jejím čele od roku 2010.