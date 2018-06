Salvini: Už nemůžeme přijímat migranty. Naopak bychom jich pár rádi předali

„Už nemůžeme přijmout ani jednoho, ba právě naopak - rádi bychom jich pár předali,“ zhodnotil předseda protiimigrační Ligy možnost, že by Německo začalo z hranic vracet běžence.



Salvini si uvědomuje, že by to mohlo vést k pádu kabinetu německé kancléřky Angely Merkelové, ale dodal, že si nic takového nepřeje, „třebaže jsme si velmi vzdálení, a to nejen v otázce migrace“.

Zkoušce německou velkou koalici konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) vystavil spor mezi sesterskými stranami CDU a CSU v otázce migrace.

Zatímco ministr vnitra a šéf CSU Horst Seehofer požaduje, aby Německo ze svých hranic začalo vracet běžence, kteří už v jiné zemi Evropské unie požádali o azyl, Merkelová to s odkazem na evropské právo odmítá.

Italský ministr vnitra v rozhovoru dále uvedl, že se do roka se rozhodne, zda je Evropa stále jednotná, anebo nikoli. Klíčové podle něj budou volby do Evropského parlamentu, které se budou konat příští rok v květnu, a vyjednávání o budoucím rozpočtu Evropské unie.

Francie by podle něj měla Itálii přestat „poučovat“. K slovní přestřelce mezi Francií a Itálií došlo poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron ostře kritizoval rozhodnutí Říma nevpouštět do svých přístavů lodě zahraničních nevládních organizací s migranty.

„Neodpovídá našemu stylu podepisovat návrhy sepsané v jiných zemích a rozeslané e-mailem,“ komentoval Salvini společný rozpočet eurozóny, na němž se v úterý dohodla německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) s francouzským prezidentem.

Italský ministr vnitra Salvini odmítl vpustit do přístavu loď se stovkami migrantů:



VIDEO: Italský ministr vnitra Salvini odmítl vpustit do přístavu loď se stovkami migrantů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu