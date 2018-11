Česko se nepřipojí ke globálnímu paktu OSN o migraci, potvrdila vláda

„Mohu jenom potvrdit, že vláda se rozhodla, že se ČR k tomuto kompaktu nepřipojí,“ uvedl na tiskové konferenci ministr životního prostředí Richard Brabec. „Česká republika dlouhodobě prosazuje zásadu, že vidí rozdíl mezi legální a nelegální migrací. Je naším cílem udělat taková opatření, aby nepokračovala nelegální migrace. V tomto směru směřovaly i naše připomínky,“ dodal. Podle něj ovšem závěrečná verze textu české připomínky nezohledňuje.



Podle stanoviska, které po zasedání kabinetu z minulého týdne vypracovala česká diplomacie, kompakt zastírá rozdíly mezi legálními a nelegálními migranty a tím podněcuje k větší migraci, včetně migrace nelegální.

Černínský palác také upozornil na to, že v závěrečném textu dokumentu chybí jasné stanovisko, že nelegální migrace je nežádoucí, které Česko při jednání prosazovalo. Do závěrečného textu dokumentu se pak nepodařilo prosadit usnesení navrhované Evropskou unií, které by mluvilo o nucených návratech nelegálních migrantů jako o legitimní součásti migrační politiky.



Pakt OSN o migraci bude nezávazný. Země, do kterých migranti směřují, ale k němu vyjadřují výhrady. Loni oznámily ustoupení od úmluvy Spojené státy. Letos uvedly Rakousko, které tento půlrok předsedá EU, a Maďarsko, že se k dokumentu nepřipojí. Výhrady k paktu mají také Polsko, Itálie, Švýcarsko či Japonsko.



Spolupráce s Izraelem

Ministr Richard Brabec na tiskové konferenci po jednání také uvedl, že Česko v budoucnu uzavře dohodu s Izraelem o boji proti suchu. „Dohodu dnes vláda schválila. Izrael je světovým lídrem v oblasti zpracování vody a boje proti suchu, máme se od nich hodně co učit,“ uvedl. Podle Brabce se jedná o průlomovou dohodu, o termínu uzavřené se momentálně jedná.

„Česká republika se má hodně co učit, Izrael má na druhou stranu zájem o zkušenosti České republiky s tříděním odpadů,“ konstatoval Brabec.

Země by tak podle dohody měly spolupracovat zejména při řešení znečištění vod, revitalizaci vodních toků, správě povodí, ale také například při ochraně biologické rozmanitosti, včetně monitoringu stěhovavých druhů, nebo při snižování a monitoringu znečištění ovzduší. Ve výčtu oblastí spolupráce nechybí ani „chytré“ zemědělství, založené mimo jiné na zavlažování a omezení pesticidů a hnojiv, nebo odpadové hospodářství včetně recyklace, energetického využití odpadů a prevence jejich vzniku.

Ministři potvrdili valorizaci platů

Vláda ve středu potvrdila valorizaci platů ve veřejné sféře od 1. ledna schválením změn tarifů. Zaměstnanci státu dostanou přidáno podle profese. „Jedná se o stvrzení dohody se zástupci sociální partnerů v září. Jednalo se o návrh navýšení o pět procent k začátku příštího roku,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Většině pracovníků veřejných služeb se tak zvednou platové tarify o pět procent, policistům a hasičům o dvě procenta. Zbývající peníze poputují do odměn a příplatků. Celkem by se na platy mělo příští rok vydat podle informací ze září 282 miliard korun.

Nepedagogickým pracovníkům by suma na tarify a odměny měla vzrůst o deset procent, civilním zaměstnancům soudů o 13,9 procenta, pracovníkům státních zastupitelství o 15,9 procenta, v kultuře o 10,9 procenta, v úřadech práce o 10,5 procenta, v České správě sociálního zabezpečení o 9,6 procenta. Ostatní profese by měly dostat o 7,4 procenta prostředků víc a policisté a hasiči o osm procent. U ozbrojených složek se tarif zvedne o dvě procenta a zbytek se rozdělí do rizikových příplatků.

Na ranním zasedání vlády se také probíral nový vývoj v kauze Čapí hnízdo. Premiér Andrej Babiš stručně vysvětlil ministrům situaci, po zasedání se soukromě sešel se svým koaličním partnerem Janem Hamáčkem o dalším fungování.